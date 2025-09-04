PROVERITE RADIJATORE PRE ZIME: Ovaj trik vam može sačuvati i novac i nerve

LETNjI period donosi više slobodnih termina majstora, niže cene intervencija i dovoljno vremena da se sistem dovede u red pre nego što padne temperatura.

Foto Shutterstock

Kada zima pokuca na vrata, sve će već biti spremno, bez čekanja i neplaniranih kvarova.

Izbacite višak vazduha iz radijatora

Prvi korak je odžračivanje sistema. Pomoću ključa ili odvijača polako otpustite ventil na radijatoru kako bi izašao zarobljeni vazduh. Kada poteče ravnomeran mlaz vode, ventil vratite u prvobitni položaj. Na ovaj način eliminišete hladne delove na radijatorima i neprijatne zvuke u cevima.

Postavite termostatske ventile

Zamenom standardnih ventila modernim termostatskim modelima dobijate preciznu kontrolu temperature u svakoj prostoriji. To znači da više nećete nepotrebno grejati prazne sobe i da ćete značajno smanjiti potrošnju energije.

Izbalansirajte sistem

Hidrauličko balansiranje osigurava da svaki radijator u stanu ili kući dobije istu količinu toplote. Majstor će podesiti protok i pritisak, čime se izbegava da pojedini radijatori budu prevrući dok drugi ostaju mlaki.

Iskoristite reflektujuću foliju

Jednostavno rešenje poput tanke reflektujuće folije ili panela postavljenog iza radijatora može sprečiti da toplota odlazi u zid. Umesto toga, ona se vraća u prostoriju, pa će se dom brže i efikasnije zagrejati.

Proverite cevi i spojeve

Pogledajte sve dostupne cevi i ventile. Zamenite istrošene dihtunge, a cevi obložite izolacionim navlakama. Time ćete smanjiti gubitke toplote na putu od kotla do radijatora i produžiti vek trajanja instalacije.

Priprema radijatora i cevi pre početka grejne sezone ne zahteva puno vremena, ali donosi višestruku korist, topliji dom, manju potrošnju energije i niže račune. Uradite to sada, dok su temperature još prijatne, i zimu dočekajte potpuno spremni.

(Alo)