PREKID GUGL USLUGA BI KOŠTAO BALKAN MILIJARDE: Stručnjaci otkrivaju zašto je platforma ključna za ekonomiju

AKO bi prekid rada Google servisa u Istočnoj Evropi i na Balkanu potrajao duže vreme, posledice po ekonomiju mogle bi biti izuzetno ozbiljne.

Stručnjaci upozoravaju da bi gubici mogli dostići desetine miliona evra, s obzirom na to da je Google infrastruktura ključna za e-trgovinu, digitalne usluge i komunikaciju.

Najviše su pogođene online prodavnice i digitalne platforme koje zavise od Google Cloud-a i oglasnih alata. Svaki minut nedostupnosti znači izgubljene transakcije, otkazane porudžbine i neisporučene usluge.

Samo e-trgovina u regionu beleži na stotine hiljada transakcija dnevno, pa i kraći zastoj može izazvati veliki broj žalbi i pad poverenja kupaca, navode IT stručnjaci.

Težak udar trpe i digitalne agencije, IT firme i startapi: dokumenti na Google Drive-u postaju nedostupni, Gmail i Meet onemogućavaju komunikaciju, a projekti ostaju blokirani.

To praktično znači gubitak radnih sati koji se u realnom vremenu mere hiljadama evra po kompaniji.

Ni privatni korisnici nisu pošteđeni, prekidan rada YouTube-a i Translate-a možda izgleda kao tehnička neprijatnost, ali zapravo pogađa medije, obrazovanje, turizam i svakodnevnu komunikaciju.

U slučaju da bi ovakva situacija potrajala duže od 24 sata, analitičari procenuju da bi digitalni gubici u regionu premašili 100 miliona evra, čime bi ovo postalo jedna od najskupljih internet kriza deset godina.

(alo)