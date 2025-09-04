PREKID GUGL USLUGA BI KOŠTAO BALKAN MILIJARDE: Stručnjaci otkrivaju zašto je platforma ključna za ekonomiju
AKO bi prekid rada Google servisa u Istočnoj Evropi i na Balkanu potrajao duže vreme, posledice po ekonomiju mogle bi biti izuzetno ozbiljne.
Stručnjaci upozoravaju da bi gubici mogli dostići desetine miliona evra, s obzirom na to da je Google infrastruktura ključna za e-trgovinu, digitalne usluge i komunikaciju.
Najviše su pogođene online prodavnice i digitalne platforme koje zavise od Google Cloud-a i oglasnih alata. Svaki minut nedostupnosti znači izgubljene transakcije, otkazane porudžbine i neisporučene usluge.
Samo e-trgovina u regionu beleži na stotine hiljada transakcija dnevno, pa i kraći zastoj može izazvati veliki broj žalbi i pad poverenja kupaca, navode IT stručnjaci.
Težak udar trpe i digitalne agencije, IT firme i startapi: dokumenti na Google Drive-u postaju nedostupni, Gmail i Meet onemogućavaju komunikaciju, a projekti ostaju blokirani.
To praktično znači gubitak radnih sati koji se u realnom vremenu mere hiljadama evra po kompaniji.
Ni privatni korisnici nisu pošteđeni, prekidan rada YouTube-a i Translate-a možda izgleda kao tehnička neprijatnost, ali zapravo pogađa medije, obrazovanje, turizam i svakodnevnu komunikaciju.
U slučaju da bi ovakva situacija potrajala duže od 24 sata, analitičari procenuju da bi digitalni gubici u regionu premašili 100 miliona evra, čime bi ovo postalo jedna od najskupljih internet kriza deset godina.
(alo)
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)