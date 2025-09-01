MESNI NAREZAK SA 189 NA 131 DINAR: Ovo je razlika - Uporedili smo cene nekih namirnica pre i posle sniženja (FOTO)

ZNAČAJNA razlika u cenama od jutros u marketima širom naše zemlje.

Foto: Novosti

Od danas u svim većim trgovinskim lancima u Srbiji stupa na snagu uredba Vlade kojom se trgovačke marže ograničavaju na maksimalnih 20 odsto.

Ova mera obuhvata oko 20.000 artikala iz čak 23 kategorije proizvoda.

Na policama marketa širom Srbije cene su već zamenjene, pa se upoređujući sa starim cenama jasno može videti koliko je značajno ovo pojeftinjenje.

Jedan od primera je i mesni narezak koji je pre pojeftinjenja koštao 189 dinara, a sada košta 131 dinar.

Pogledajte cenu pre pojeftinjenja:

Foto: Novosti

Cena od jutros: Foto: Novosti