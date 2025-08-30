BOLJI ŽIVOT I VEĆI STANDARD GRAĐANA: Ekonomski paket mera Vlade Srbije - Ovo su svi detalji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nedavno ekonomski paket mera usmeren na poboljšanje životnog standarda u našoj zemlji.

Tim paketom obuhvaćeno je više oblasti, od trgovne do bankarskih usluga i socijalne pomoći najugroženijim delovima stanovništva.

Ovaj ekonomski paket mera predstavlja sveobuhvatan pristup za kontrolu cena i pomoć građanima, sprovodeći se kroz regulaciju marži, kredite po nižim kamatama, energetske popuste i zakonodavne reforme.

Ove mere su privremenog karaktera: trajaće najmanje šest meseci za marže, i najmanje godinu dana za kredite i kamate, Mere imaju za cilj smanjenje inflacije (koja je u julu dostigla 4,9 %) i poboljšanje životnog standarda.

1. Ograničenje trgovačkih marži

Maksimalna marža velikih trgovinskih lanaca ograničena je na 20 %, smanjujući prosečnu maržu koja je iznosila i do 45 %.

Od 1. septembra ograničava se tri hiljade proizvoda raspoređenih u 23 grupe, obuhvatajući široku paletu: od prehrambenih proizvoda (npr. meso, brašno, jaja, smrznuta roba) do kućne hemije, papirne galanterije, i pića ukupno 3000 proizvoda. Očekuje se da će cene tih proizvoda u proseku pasti za oko 15 %



2. Kamatne stope za kredite

Nova mera odnosi se i na kamatne stope za gotovinske, potrošačke i stambene kredite. One za gotovinski kredit neće smeti da pređu 7,5 odsto, dok će kod Banke Poštanske štedionice one iznositi čak 5,99 odsto. Ova mera se odnosi na stanovnike čije primanje je manje od 100.000 dinara mesečno.

Za stambene kredite, najavljeno je smanjenje nominalne kamatne stope za 0,5 procentnih poena. Novi kreditni uslovi biće primenjeni najkasnije do 15. septembra.



3. Popusti za najugroženije građane

Biće obezbeđeni popusti na struju od 1000 dinara za najsiromašnije domaćinstva — koja primanju do 28.000 din. mesečno. Cena ogrevnog drveta će biti sniženja za 36 %. Dok regularna cena metra drva iznosi 5.269 dinara, najugroženiji građani će plaćati 2.900 dinara. Za popuste na računima za struju uvode se nove kategorije – borci prve, druge i treće kategorije, veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava, kako bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije.



4. Zakonske izmene i zaštita građana od izvršenja

Biće izmenjeni zakoni o izvršenju i obezbeđenju — suštinska promena omogućava da izvršitelji ne mogu da oduzmu jedinu nekretninu dužniku površine do 60 m². Takođe su predviđemni i drugi uslovi: da je nepokretnost jedina u vlasništvu dužnika, da je prebivalište prijavljeno najmanje pet godina, da površina stana ne prelazi 60 m²,da glavnica duga nije veća od polovine tržišne vrednosti stana, da dužnik prethodne tri godine nije otuđio imovinu, kao i sudska potvrda da je nepokretnost zaista jedini dom.

Takođe se najavljuju novi propisi i zakoni o: Isticanju cene, kako bi potrošači pratili kretanje cena; Zaštiti potrošača i sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi i dr.

