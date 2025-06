ZAPOČETI RADOVI NA OBALOUTVRDI SAVE Oglasio se Mali: Trajaće devet meseci, važan korak u pripremama za EKSPO (VIDEO)

ZAPOČELI smo radove na obaloutvrdi reke Save, na potezu od ušća do mosta Gazela, u dužini od 2.550 metara, koji će trajati narednih deset meseci, objavio je ministar finansija Siniša Mali, a njegovo saopštenje prenosimo u celosti.

Foto: Printksrin

Ovde na novobeogradskoj strani, ćemo imati prelepu promenadu i uređenu rečnu obalu, a istovremeno se radi na proširenju međunarodnog putničkog pristaništa u Beogradu.

Ovo je važan korak u pripremama za Ekspo, jer stvaramo bezbednu i lepu rečnu obalu, proširujemo lučko područje i formiramo prostor za smeštaj brodova-hotela, koji će biti sastavni deo Ekspa.

Pritom, biće izgrađene i staze, pešačka i biciklistička, koje će ići sve do Ekspa. Ukupna dužina cele staze će biti 15,5 km (do Gazele 2.550 km, i još 13 km do Ekspa).

Tu je i stari železnički most, koji će biti preuređen u pešački, da ljudi mogu da pređu na drugu stranu reke. Kao što znate, gradimo i Novi savski most, koji će u potpunosti biti prilagođen pešacima i biciklistima, i koji će imati čak šest saobraćajnih traka (od čega su četiri automobilske, a dve tramvajske). Sa izgradnjom novog mosta je povezana i izgradnja tunela od Ekonomskog fakulteta do Bulevara Despota Stefana.

U parku Ušće će biti izgrađen Prirodnjački muzej i akvarijum čija izgradnja počinje za nekoliko meseci, a završetak je planiran do Ekspa. Dodatno, u parku Ušće će biti postavljen i veliki jarbol, sa srpskom zastavom.

Ovo su za građane veoma važni projekti koji pokazuju da Beograd i Srbija napreduju i da se razvijaju, projekti koji će dodatno podstaći razvoj turizma i ugostiteljstva u našoj zemlji, i koji će dodatno otvoriti Srbiju prema svetu.