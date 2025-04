VUČIĆ: Blokaderi naneli veliku štetu turizmu - Zbog blokada 22,8 odsto turista manje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su blokaderi naneli veliku štetu turizmu Srbije, jer je zbog blokada 22,8 odsto turista manje.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Vučić je, nakon obilaska Fruškogorskog koridora rekao da onaj ko je na brdu, on malo više, bolje i dalje vidi.

- Živ se pojedoh kada sam video brojeve za turizam. Ubiše nas ljudi. 22,8 odsto imamo manje turiste, imali bismo 30 odsto turista više. Desetine i desetine hiljada turista koji bi došli, koji bi nam napunili hotele, motele, restorane, šoping molove i tako dalje, nisu došli u našu zemlju zbog njihovog terora (blokadera). Zato što su oni umislili da su mnogo važni i da treba da se dočepaju fotelje. Lektiru redovnu nisu pročitali, a treba da vladaju zemljom. A ovi političari koji im pomažu, oni su manje i od lektira pročitali iz osnovnih i srednjih škola - rekao je Vučić.

Govoreći o dešavanjima u Novom Sadu u ponedeljak, Vučić je rekao da policija nije obavila svoj posao u Novom Sadu jer nije uspela da uvede rektora Patrika Drita na Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. On je poručio građanima Srbije da će se on boriti zajedno sa njima, ali ne iza njih, već ispred njih i da će biti najoštriji u osudi terorizma, jer je to njegova obaveza kao predsednika Republike.

- Juče policija nije obavila svoj zadatak. Ona je dobila svoj zadatak, ona ga nije ispunila. To je sve što imam po tom pitanju da kažem. A nije bio zadatak da neko bude prebijen, već je bio zadatak samo da se obezbedi ulaz dekanu i njegovim saradnicima da mogu da rade svoj posao. Da neko ne bi rekao kako je nalog bio da neko bude prebijen, ne, nije. Nego je bilo napravite prolaz da čovek može da uđe i ništa više. Jeste li obavili zadatak? Niste. Tačka. Tako će se i ceniti - rekao je Vučić.