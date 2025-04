ULAGANJE U STANOVE ILI POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE? Evo šta je isplativije

ULAGANjE u nekretnine tradicionalno se smatra dugoročno isplativom investicijom, međutim, upitno je koja je to sfera koja donosi najviše profita.

Agenti za nekretnine već godinama primećuju da oni koji imaju novca ulažu u kupovinu stanova, pa ih iznajmljuju podstanarima. Nije zanemarljiv broj onih koji kupuju garaže i parking prostor koji takođe iznajmljuju za mesečnu nadoknadu, a isto to rade i vlasnici poljoprivrednog zemljišta.

Istraživali smo šta bi donelo najviše profita ukoliko bi investirali 100.000 evra u neku vrstu nekretnine. Računica pokazuje da godišnji profit najviše donosi ulaganje u stanove i garaže, gotovo identično, dok ih prati zarada od arende poljoprivrednog zemljišta, ali nije zanemarljiv ni podatak da njive ne zahtevaju dodatna ulaganje i traju večno.

U zavisnosti od lokacije i veličine stana, za tu količinu novca moguće je kupiti dve garsonjere ili na periferiji grada stan od oko 40 kvadrata, to su, ujedno, po kvadraturi i najtraženiji stanovi u Novom Sadu. Mesečna stanarina za, recimo, garsonjeru u centru grada iznosi oko 350 evra, a za onaj od 40 kvadrata je oko 400 evra. Ukoliko bi uzeli prosek, to bi bilo 400 evra mesečno, odnosno na godišnjem nivou je to 4.800 evra zarade od kirije.

Kada je reč o parcelama poljoprivrednog zemljišta, i ovde je spektar mogućnosti različit jer su cene u odnosu na kvalitet zemlje, lokacije, toga da li je parcela i koliko udaljena od puta veoma različite.

Najskuplji hektar je u Južnobačkom i Sremskom okrugu i košta i do 40.000 evra, a arenda bi bila oko 700 evra godišnje. Mnogo niža cena hektara je u drugim delovima Vojvodine, što mnogo utiče i na cenu arende. Recimo, u Banatu cena hektara ide i do 1.000 evra, a arenda pada i na 10 evra po hektaru. Cene se dosta razlikuju i kada se posmatra čitava Srbija, ali se u Vojvodini poljopirvednim zemljištem u poslednjih pet godina dosta trguje.

Da se najviše novca obrće u crnom zlatu kada je reč o prodaji, pokazuje poslednji izveštaj Republičkog geodetskog zavoda, u kom se navodi da u trećem kvartalu prošle godine najviša vrednost ugovora za poljoprivredno zemljište u Republici Srbiji iznosi 8,15 miliona evra. Ostvarena je na teritoriji opštine Sombor za osam parcela, koje imaju ukupnu površinu od 390,9 hektara.

