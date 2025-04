GUGL I EPL VODE BIZNIS KAO GANGSTERI Svini: "Misle da će kazna biti jeftinija od izgubljenog prihoda od nelegalne prakse"

TEHNOLOŠKE korporacije Gugl i Epl vode biznis kao gangsteri, izjavio je izvršni direktor kompanije Epik gejms, proizvođača video-igre Fortnajt, Tim Svini.

- Tužna istina je da Gugl i Epl više nisu kompanije koje se pridržavaju zakona u dobroj veri. Oni se vode, na mnogo načina, kao preduzeća u gangsterskom stilu koja će učiniti sve što misle da će im proći. Ako misle da će kazna biti jeftinija od izgubljenog prihoda od nelegalne prakse, uvek nastavljaju sa nelegalnom praksom i plaćaju kaznu - rekao je Svini.

Izvršni direktor Epik gejmsa ukazao je na to kako praksa tehnoloških kompanija šteti njegovom poslovanju.

Na primer, kada korisnici na Guglovom operativnom sistemom Android pokušaju da instaliraju Epik gejms stor na svoj pametni telefon, Gugl ih upozorava da je softver iz "nepoznatog izvora" i da bi mogao da naškodi njihovom uređaju.

Ovaj "zastrašujući ekran", kako ga Svini naziva, ima za cilj da upozori korisnike na opasnosti instaliranja aplikacija koje nisu iz Guglove Plej prodavnice.

Prema njegovim rečima, takvo upozorenje dovodi do to ga da 50 do 60 odsto korisnika odustane od pokušaja da instalira softver Epik gejmsa, prenosi Teh kranč

Slična situacija je i sa Eplovim operativnim sistemom iOS.

U Evropi je Epik gejms stor ozvoljen zahvaljujući novim propisima, ali Epl takođe prikazuje upozorenje koje dovodi do slične stope odustajanja od 50 do 60 odsto.

Svini je takođe upozorio da Gugl i Epl svojim praksama obeshrabruju programere da lansiraju svoje video-igre prego trećih strana kako što je Epik gejms stor.

