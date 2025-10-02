Beograd je pokretač velikih promena u oblasti energetske efikasnosti
KONFERENCIJA Beogradski dani energije koju organizuje Sekretartijat za energetiku Beograda u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, Privrednom komorom Srbije i resornim asocijacijama, predstavlja jedinstvenu priliku da se povežu privreda, akademska zajednica, stručnjaci i institucije, kako bi se unapredila energetska efikasnost i promovisala održiva rešenja.
- Energija je večna i menja oblike, a ova energija koju danas želimo da pokažemo usmerena je ka promeni svesti o energetskoj efikasnosti i održivosti. Pre par godina nismo znali šta je energetski menadžer ili energetski pasoš, a sada je to drugačije - rekao je sekretar za energetiku grada Beograda Milan Čukić otvarajući konferenciju.
Pomoćnica ministarke rudarstva i energetike za energetsku efikasnost i klimatske promene Maja Vukadinović naglasila je da je prioritet države stvaranje efikasnog i održivog sistema upravljanja u energetskom sektoru. Ona je podsetila da se Srbija obavezala da do sredine naredne decenije da u potpunosti dekarbonizuje energetski sektor.
- Srbija je, kao i članice Evropske unije, ušla u voz zelene tranzicije, koji podrazumeva potpunu promenu načina razmišljanja, pre svega u pogledu načina korišćenja energije - istakla je Vukadinović.
Prisutnima se obratio i državni sekretar u Ministarstvu privrede Vladimir Arsenović, podsetivši da je energija jedno od ključnih razvojnih pitanja.
- Bez pouzdanih, inovativnih i zelenih energetskih rešenja nema snažne privrede, konkurentnosti ni dugoročnog ekonomskog rasta. Zadatak države, privrede i akademske zajednice je da zajedničkim delovanjem oblikujemo budućnost u kojoj će energija biti dostupna, sigurna i čista - naveo je.
Tokom prvog dana konferencije održan je i panel posvećen energetskoj tranziciji Srbije u službi privrede, sa fokusom na to kako država može podržati privredu u boljem iskorišćavanju potencijala energetske tranzicije, kao i o strateškim planovima i iskustvima privrede.
Učestvujući u panelnoj diskusiji, sekretar Udruženja za energetiku i rudarstvo Privredne komore Srbije Ljubinko Savić naglasio je da je 750 privrednih subjekata u Srbiji, od kojih 117 u Beogradu, uvelo solarne panele sa ukupnim kapacitetom od 85 megavata.
Konferencija „Beogradski dani energije“, biće nastavljena u Privrednoj komori Srbije 6, 7, 14, 15. i 17. oktobra i okupiće domaće i strane stručnjake, predstavnike institucija i privrede, kao i primere dobre prakse u oblasti energetske efikasnosti i zelene tranzicije.
