Poreska uprava Republike Srbije zapošljava: Nova prilika za 248 izvršilaca

Poreska uprava Republike Srbije 24. septembra raspisuje konkurs za 248 izvršilaca na 195 radnih mesta.

Foto Arhiva

Ako tražite stabilan, društveno odgovoran posao, a pokazujete visoku profesionalnost i odgovornost, uz timski duh i transparentnost u radu, možda ste baš vi kandidat za tim Poreske uprave, navodi se u objavi.

Pozicije za nove kolege otvorene su u funkciji kontrole, funkciji naplate, u Sektoru za informaciono-komunikacione tehnologije, Sektoru za materijalne resurse, Sektoru za poresko računovodstvo, Sektoru za poreskopravne poslove i koordinaciju, Centru za velike poreske obveznike, Sektoru za ljudske resurse, Sektoru za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju, Odeljenju za međunarodnu saradnju i razmenu informacija, Odeljenju za unutrašnju kontrolu, u Odeljenju za internu reviziju.

Konkurs pod sloganom „Poreska uprava zapošljava. Odgovorni ljudi za odgovorno društvo“ nastavak je aktivnosti Poreske uprave u tekućoj godini, u kojoj su sprovedeni konkursi za prijem 1.000 novih kolega.

Prijavljivanje na konkurs traje od 25. septembra do 2. oktobra. Kompletne informacije u vezi sa uslovima konkursa biće dostupne na internet stranici Poreske uprave, u delu „Konkursi“.