Preduzetnik

Poreska uprava Republike Srbije zapošljava: Nova prilika za 248 izvršilaca

В.Н.

26. 09. 2025. u 15:27

Poreska uprava Republike Srbije 24. septembra raspisuje konkurs za 248 izvršilaca na 195 radnih mesta.

Пореска управа Републике Србије запошљава: Нова прилика за 248 извршилаца

Foto Arhiva

Ako tražite stabilan, društveno odgovoran posao, a pokazujete visoku profesionalnost i odgovornost, uz timski duh i transparentnost u radu, možda ste baš vi kandidat za tim Poreske uprave, navodi se u objavi.

Pozicije za nove kolege otvorene su u funkciji kontrole, funkciji naplate, u Sektoru za informaciono-komunikacione tehnologije, Sektoru za materijalne resurse, Sektoru za poresko računovodstvo, Sektoru za poreskopravne poslove i koordinaciju, Centru za velike poreske obveznike, Sektoru za ljudske resurse, Sektoru za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju, Odeljenju za međunarodnu saradnju i razmenu informacija, Odeljenju za unutrašnju kontrolu, u Odeljenju za internu reviziju. 

Konkurs pod sloganom „Poreska uprava zapošljava. Odgovorni ljudi za odgovorno društvo“ nastavak je aktivnosti Poreske uprave u tekućoj godini, u kojoj su sprovedeni konkursi za prijem 1.000 novih kolega.

Prijavljivanje na konkurs traje od 25. septembra do 2. oktobra. Kompletne informacije u vezi sa uslovima konkursa biće dostupne na internet stranici Poreske uprave, u delu „Konkursi“.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAD IDE TURA, NE IDE GAS: Poruke HEINEKEN kampanje, kroz prizmu autentičnog ZERO HERO koncepta, došle do više od četiri miliona ljudi
Ekonomija

0 0

KAD IDE TURA, NE IDE GAS: Poruke HEINEKEN kampanje, kroz prizmu autentičnog ZERO HERO koncepta, došle do više od četiri miliona ljudi

Više od četiri miliona ljudi videlo je važnu poruku, koja ističe značaj odgovornosti u saobraćaju prilikom konzumacije alkohola – „Kad ide tura, ne ide gas“. U pitanju je sada već tradicionalna kampanja kompanije HEINEKEN Srbija, koja godinama beleži sjajne rezultate, dok je ove nadograđena jedinstvenim konceptom ZERO HERO – posvećenom svim vozačima koji biraju bezbednost i odlučuju da sednu za volan isključivo kada su „na nuli“.

26. 09. 2025. u 16:13

Čadež: U NJujorku i o modernizaciji železnice između Trsta i Beograda
Preduzetnik

0 0

Čadež: U NJujorku i o modernizaciji železnice između Trsta i Beograda

Sastanak Centralno-evropske inicijative, koji će danas biti održan na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, od izuzetnog je značaja, posebno u svetlu inicijative koja je važna za ceo region, a to su modernizacija železničkog saobraćaja između Trsta i Beograda i železničkog graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske, istakao je uoči tog sastanka u Njujorku predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

26. 09. 2025. u 15:59

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)