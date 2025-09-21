BEZ OVIH 6 DOKUMENATA NE MOŽETE OTVORITI POSLOVNI RAČUN U BANCI: Evo šta vam je sve potrebno

KADA pokrenete sopstveni posao i registrujete biznis u APR, sledeći ključan korak je otvaranje poslovnog ili korporativnog tekućeg računa. Finansije su esencija svakog poslovanja i zato ih treba pažljivo i odgovorno voditi.

Prednosti su brojne, od reputacije i zaštite do kupovne i kreditne moći. Poslovni ili korporativni bankovni račun može obuhvatati tekući, štedni, kreditni ili trgovački račun.

Pitali smo prvog virtuelnog poslovnog savetnika u Srbiji - BizChat AI poslovnog savetnika - koja dokumenta su potrebna novopečenom preduzetniku za otvaranje firminog računa u banci.

Dokumentacija za otvaranje poslovnog računa:

Potvrda o registraciji firme.

Zahtev za otvaranje računa (popunjava se u banci).

Važeći identifikacioni dokument (npr. lična karta ili pasoš) osnivača ili ovlašćenog lica.

Dokaz o adresi sedišta firme (npr. izvod iz registra ili drugi relevantni dokument).

Ugovor o otvaranju i vođenju računa (potpisuje se sa bankom).

Dodatna dokumentacija može varirati u zavisnosti od poslovne politike banke, pa je najbolje da se o tome raspitate lično kod zaposlenih u banci.

Napomena, za otvaranje poslovnog računa u banci, privredna društva i preduzetnici ne moraju imati pečat, navodi WTS. Takođe, važno je dobro se informisati se pre predaje dokumentacije o tome šta tačno traži banka u koju idete kako biste bili spremni i završili proces što pre. Spisak banaka možete pogledati na sajtu NBS.

