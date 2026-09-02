PLJUSKOVI MOGUĆI U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Posle podne stiže rashlađenje, RHMZ izdao važna upozorenja
DANAS pretežno sunčano i toplo.
Posle podne u brdsko - planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.
Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, na istoku i jugoistoku severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 34 °S, saopštili su i Republičkog hidrometeorloškog zavoda.
Narednih dana pretežno sunčano i toplo, do subote sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 30 do 33 °S, a zatim za vikend i početkom sledeće sedmice ponovo veoma toplo sa temperaturom oko i malo preko 35 °S.
EKSTREMNI USLOVI ZA INICIRANjE I ŠIRENjE POŽARA NA OTVORENOM
Visoke temperature praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.
Na teritoriji cele Srbije upaljen je žuti meteoalarm!
Hidrološko upozorenje
Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).
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