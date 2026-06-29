Društvo

DANAS POČINJE ELEKTRONSKI UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE: Evo i do kada će trajati

В.Н.

29. 06. 2026. u 07:18

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UPIS učenika u srednje škole elektronski, preko portala Moja srednja škola, počinje danas u 08.00 časova i trajaće do 2. jula u 15.00 časova.

ДАНАС ПОЧИЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИ УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: Ево и до када ће трајати

Foto: Unsplah/Taylor Flowe

Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen (osim za muzičke i baletske škole) i to 1. i 2. jula, od 08.00 do 15.00 časova.

Na portalu Moja srednja škola danas su objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima, dan ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa u srednje skole.

Prema Planu upisa, u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završilo je nešto više od 64.400 osmaka.

U gimnazijama ima oko 17.000 slobodnih mesta, od čega je u specijalizovanim odeljenjima gimnazije planirano blizu 3.000 mesta. 

Četvorogodišnje srednje stručne škole imaju 40.000 slobodnih mesta, a u muzičkim, baletskim i likovnim školama ima ukupno 1.770 mesta.

Broj mesta u obrazovnim profilima u trogodišnjem trajanju je oko 14.000, dok je više od 800 mesta u školama u dvogodišnjem i trogodišnjem trajanju obezbeđeno za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Za učenike koji žele da se obrazuju po dualnom modelu obrazovanja slobodno je nešto više od 3.000 mesta.
 

(Tanjug)

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