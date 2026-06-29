DANAS POČINJE ELEKTRONSKI UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE: Evo i do kada će trajati
UPIS učenika u srednje škole elektronski, preko portala Moja srednja škola, počinje danas u 08.00 časova i trajaće do 2. jula u 15.00 časova.
Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen (osim za muzičke i baletske škole) i to 1. i 2. jula, od 08.00 do 15.00 časova.
Na portalu Moja srednja škola danas su objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima, dan ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa u srednje skole.
Prema Planu upisa, u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završilo je nešto više od 64.400 osmaka.
U gimnazijama ima oko 17.000 slobodnih mesta, od čega je u specijalizovanim odeljenjima gimnazije planirano blizu 3.000 mesta.
Četvorogodišnje srednje stručne škole imaju 40.000 slobodnih mesta, a u muzičkim, baletskim i likovnim školama ima ukupno 1.770 mesta.
Broj mesta u obrazovnim profilima u trogodišnjem trajanju je oko 14.000, dok je više od 800 mesta u školama u dvogodišnjem i trogodišnjem trajanju obezbeđeno za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.
Za učenike koji žele da se obrazuju po dualnom modelu obrazovanja slobodno je nešto više od 3.000 mesta.
(Tanjug)
Preporučujemo
ČINIO JE ČUDA I DOBRA DELA: Danas se ovim rečima pomolite za zadravlje Svetom Tihonu
29. 06. 2026. u 07:17
KO JE ZAPRAVO KOSOVKA DEVOJKA? Bila je plemenita beogradska lepotica
28. 06. 2026. u 16:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)