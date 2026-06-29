Društvo

ZAPOŠLJAVAMO: Potrebni novinari za rad u informativnoj redakciji portala Novosti

В.Н.

29. 06. 2026. u 11:59

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Tražimo novinare za rad u informativnoj redakciji portala novosti.rs!

ЗАПОШЉАВАМО: Потребни новинари за рад у информативној редакцији портала Новости

ChatGPT

Opis posla:

  • Praćenje dnevnih događaja u zemlji i svetu
  • Pisanje i obrada vesti, izveštaja i autorskih tekstova
  • Praćenje konferencija za medije, događaja i aktuelnih tema
  • Rad u CMS sistemu i objavljivanje sadržaja na portalu
  • Praćenje društvenih mreža i aktuelnih trendova

Od kandidata očekujemo:

  • Iskustvo u novinarstvu je prednost, ali nije uslov
  • Odlično poznavanje srpskog jezika i pravopisa
  • Sposobnost brzog reagovanja i rada 
  • Odgovornost, profesionalnost i timski duh
  • Poznavanje rada na računaru i interneta
  • Zainteresovanost za aktuelna društvena, politička i ekonomska dešavanja

Ukoliko želite da budete deo tima koji svakodnevno kreira vesti koje čita cela Srbija, pošaljite svoju biografiju i nekoliko autorskih tekstova na: 

konkurs@novosti.rs

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