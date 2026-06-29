ZAPOŠLJAVAMO: Potrebni novinari za rad u informativnoj redakciji portala Novosti
Tražimo novinare za rad u informativnoj redakciji portala novosti.rs!
Opis posla:
- Praćenje dnevnih događaja u zemlji i svetu
- Pisanje i obrada vesti, izveštaja i autorskih tekstova
- Praćenje konferencija za medije, događaja i aktuelnih tema
- Rad u CMS sistemu i objavljivanje sadržaja na portalu
- Praćenje društvenih mreža i aktuelnih trendova
Od kandidata očekujemo:
- Iskustvo u novinarstvu je prednost, ali nije uslov
- Odlično poznavanje srpskog jezika i pravopisa
- Sposobnost brzog reagovanja i rada
- Odgovornost, profesionalnost i timski duh
- Poznavanje rada na računaru i interneta
- Zainteresovanost za aktuelna društvena, politička i ekonomska dešavanja
Ukoliko želite da budete deo tima koji svakodnevno kreira vesti koje čita cela Srbija, pošaljite svoju biografiju i nekoliko autorskih tekstova na:
konkurs@novosti.rs
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