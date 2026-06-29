SRPSKA PORODICA DOŽIVELA DRAMU NA PLAŽI U GRČKOJ: Sve se odigralo za kratko vreme, brzom reakcijom sprečen horor

LETOVANjE jedne porodice iz Srbije u Grčkoj pretvorilo se u pravu dramu nakon što je dete u plićaku nagazilo na ozloglašenu i veoma otrovnu ribu, u narodu poznatu kao "dragon fiš” ili riba zmaj.

Foto: Ed Rhodes/robertharding/Profimedia

Upozorenje o novom napadu osvanulo je na popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka info", gde je otac povređenog deteta detaljno opisao kroz kakav je pakao njegova porodica prošla naočigled brojnih kupača.

- Na plaži Paradiz buč - Neos Marmaras, dete mi je u plićaku nagazilo na Dragon ribu. Kao preventiva savetuje se nošenje obuće za vodu i odlazak kod lekara - napisao je Đorđe iz Srbije, apelujući na sve roditelje da budu maksimalno oprezni tokom boravka na plaži.

On je u svojoj objavi podelio i ključne savete za prvu pomoć koji mogu spasiti život ili ublažiti nesnosne bolove ukoliko se lekarska ordinacija ne nalazi u blizini.

- Ukoliko je lekar udaljen mesto uboda treba izložiti toploti (vreo pesak, šljunak, beton asfalt, u toplu vodu 40° C - 45° C od 30 do 90 minuta). Otrov je termolabilan, ako to ne pomaže, obratiti se lekaru - istakao je ovaj otac.

Foto: Printsrkin/Jutjub/ Travel Insights

Srećom, brza reakcija roditelja i poznavanje alternativnih metoda lečenja sprečili su teže posledice, iako su trenuci nakon uboda bili izuzetno potresni za celu porodicu.

- Sva sreća pa mu je mama par sati ranije dala lek za alergiju, a i prva pomoć sa toplom vodom je dala rezultat posle oko 1h vremena, natapanja noge u istoj, mada drama nije bila bezazlena, pogotovo po njegovoj reakciji i bolnim grimasama na licu. Za sada je dobro, još hoda na peti, najverovatnije od straha. Inače sve se desilo u plićaku (pesak/sitan šljunak) na oko 1-1,5m od same obale - opisao je otac dramatične momente sa grčke plaže.

Ova riba, poznata još i kao drakena, prirodno živi u većim dubinama, ali tokom letnjih meseci sve češće zalazi u plićake gde se vešto skriva zakopana u pesku ili među kamenjem, zbog čega ju je gotovo nemoguće primetiti golim okom.

Iskustva preplašenih turista pokazuju da protiv njenih oštrih bodlji ne pomažu mnogo ni specijalne patike za plivanje, jer ih otrovna bodlja sa lakoćom probija. Drakena spada u klasu zrakoperki, a otrovne žlezde joj se nalaze na prvom leđnom peraju. Prilikom uboda, otrov momentalno dospeva u krv i izaziva jak otok, a u najgoriim slučajevima i površinsku nekrozu kože.

Pored lokalnog bola, simptomi uboda ribe zmaj mogu biti i jaka glavobolja, bol u predelu srca, kao i veoma otežano i teško disanje, zbog čega stručnjaci uvek savetuju hitan odlazak kod najbližeg lekara.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja