Društvo

DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na spisku ovih šest delova grada

В.Н.

09. 02. 2026. u 07:11

SPISAK isključenja struje.

ДАНАС БЕЗ СТРУЈЕ У БЕОГРАДУ: На списку ових шест делова града

Unsplash

Zvezdara

10:00 - 12:00 GOLUBAČKA: 2-4,10-14,1-11, KAJMAKČALANSKA: 30,33, ŽIČKA: 7,

Voždovac

09:00 - 11:00 DANIJELOVA: 17,21-25,

Novi Beograd

10:00 - 14:00 PRVOMAJSKA: 2-24,36,42-44,64-68,1-3,

Obrenovac

07:00 - 15:00 Naselje KRTINSKA: MLADOST KOLONIJA-KRTINSKA: 0,

Surčin

10:00 - 12:00 Naselje SURČIN: KOSOVSKA: 18-26,30,34-40,15-37,

Lazarevac

08:00 - 15:00 Naseljeno mesto Bistrica: potrošači oko Kamenorezca i na putu ka Lazarevcu.

