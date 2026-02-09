Ostali sportovi

NOVAK ĐOKOVIĆ U ŠOKU! Olimpijske igre ovako nešto ne pamte (VIDEO)

Новости онлине

09. 02. 2026. u 05:56

Čudesni Ilija Malinjin nastavlja da pomera granice sporta na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini 2026.

Foto: Printskrin

Nakon što je dan ranije u kratkom programu ekipnog programa izveo istorijsko salto unazad na dve noge, američka senzacija u nedelju je otišla još dalje – izveo je salto na jednoj nozi tokom slobodnog programa. 

Potez koji se do juče smatrao nemogućim doneo je Malinjinu olimpijsko zlato i zacementirao njegov status najvećeg fenomena ovih Igara. Njegov slobodni program ocenjen je s 200,03 boda i doneo SAD zlato ispred Japana, dok je Italija uzela bronzu. 

Inače, Malinjin je postao prvi klizač u 28 godina koji je na Olimpijskim igrama izveo salto sa doskokom na jednu nogu. Poslednji put to je uspelo Francuskinji Suryji Bonaly u Naganu 1998. godine, ali tada je potez bio zabranjen i rezultirao je oduzimanjem bodova.

Zabrana salta ukinuta je tek 2024. godine. Malinjin je, međutim, otišao korak dalje i učinio nešto što dosad nije viđeno na legalan način – i to na najvećoj pozornici.

Malinjinovo novo čudo izazvalo je oduševljenje cele dvorane, a među gledaocima koji su ostali u šoku bio je i Novak Đoković, koji je zajedno sa suprugom pratio takmičenje iz publike. Reakcija srpskog teniskog asa brzo je postala viralna i dodatno naglasila koliki je utisak ostavio 21-godišnji Amerikanac već sada heroj Zimskih olimpijskih igara.

