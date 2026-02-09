NOVAK ĐOKOVIĆ U ŠOKU! Olimpijske igre ovako nešto ne pamte (VIDEO)
Čudesni Ilija Malinjin nastavlja da pomera granice sporta na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini 2026.
Nakon što je dan ranije u kratkom programu ekipnog programa izveo istorijsko salto unazad na dve noge, američka senzacija u nedelju je otišla još dalje – izveo je salto na jednoj nozi tokom slobodnog programa.
Potez koji se do juče smatrao nemogućim doneo je Malinjinu olimpijsko zlato i zacementirao njegov status najvećeg fenomena ovih Igara. Njegov slobodni program ocenjen je s 200,03 boda i doneo SAD zlato ispred Japana, dok je Italija uzela bronzu.
Inače, Malinjin je postao prvi klizač u 28 godina koji je na Olimpijskim igrama izveo salto sa doskokom na jednu nogu. Poslednji put to je uspelo Francuskinji Suryji Bonaly u Naganu 1998. godine, ali tada je potez bio zabranjen i rezultirao je oduzimanjem bodova.
Zabrana salta ukinuta je tek 2024. godine. Malinjin je, međutim, otišao korak dalje i učinio nešto što dosad nije viđeno na legalan način – i to na najvećoj pozornici.
Malinjinovo novo čudo izazvalo je oduševljenje cele dvorane, a među gledaocima koji su ostali u šoku bio je i Novak Đoković, koji je zajedno sa suprugom pratio takmičenje iz publike. Reakcija srpskog teniskog asa brzo je postala viralna i dodatno naglasila koliki je utisak ostavio 21-godišnji Amerikanac već sada heroj Zimskih olimpijskih igara.
Preporučujemo
NOVAK ĐOKOVIĆ IZNENADIO SVE: Evo šta je radio tokom otvaranja Zimskih olimpijskih igara!
07. 02. 2026. u 08:39
A NAKON ŠOKA U MELBURNU... Novak Đoković odlučio šta dalje
06. 02. 2026. u 06:32
KERIK VODI JUNAJTED U LIGU ŠAMPIONA? Crveni đavoli "lete" nakon smene trenera, ali ako neko zna kako da ih pobedi to je Totenhem
MANČESTER junajted dočekuje Totenhem u derbiju 25. kola Premijer lige (13.30), sa jasnom namerom da nastavi pobedničku seriju pod vođstvom Majkla Karika, dok Sparsi na "Old traford" dolaze u promenljivoj formi, ali osokoljeni skorijim istorijatom međusobnih duela ovih ekipa.
07. 02. 2026. u 07:20
HRVATI BEŽALI OD OSVETE SRBA! Panika na auto-putu zbog navijača (VIDEO)
Otkako su navijači Hajduka, Torcida Split, napali kod aerodoroma u Tuzli Zvezdine pristalice iz Republike Srpske, koje su se vraćale iz Švedske, sa meča Lige Evrope protiv Malmea, hrvatski huligani baš i ne spavaju mirno.
07. 02. 2026. u 16:34 >> 17:09
NAJVIŠI ČIN MONAŠTVA U PRAVOSLAVLjU: Ko su Shi monasi?
OVO postriženje naziva se „drugim krštenjem“, postrizavani se očišćuje od svih grehova i postaje "sin svetlosti“.
08. 02. 2026. u 09:25
Komentari (0)