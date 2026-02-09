ŠTA URADI ILIJA!? Ceo svet bruji o "olimpijskom bogu", a kakva je tek njegova životna priča
VEĆ imamo heroja Olimpijskih igara u Milanu i Kortini 2026. godine.
On se zove Ilija Malinjin, oduševio je čak i Novaka Đokovića. Naime, apsolutno fantastično timsko takmičenje u umetničkom klizanju pratili smo ove godine na Zimskim olimpijskim igrama i sve je rešeno u foto-finišu, nadmetanjem u muškom slobodnom programu.
Pre svega zahvaljujući Malinjinu, svetskom šampionu i njegovoj oceni 200,03 poena, SAD su osvojile zlato ispred Japana. Uprkos grešci koja mu se ne događa često, Ilija je nadoknadio nesiguran nastup Amber Glen, zbog koje je SAD ostala bez vođstva u takmičenju. U svom stilu fenomenalni Malinjin je preuzeo na sebe odgovornost i pobedio sa skoro šest poena razlike. Sve to uprkos kratkotrajnom padu koncentracije i spuštanju ruke na led posle doskoka. Ta greška ga je dodatno motivisala, pa je bacio celu dvoranu u trans.
Inače, Ilija Malinjin je rođen u Virdžiniji u decembru 2004. i sin je bivših uzbekistanskih šampiona, rođenih Rusa - Romana Skornjakova (49) iz Jekaterinburga i Tatjane Malinjine (53) iz Novosibirska.
Porodično su odlučili da Ilija nosi prezime svoje majke, jer su bili zabrinuti da bi u Americi veoma teško izgovarali "Skornjakov", prezime njegovog oca.
Malinjinove veze sa Rusijom i dalje postoje i čvrste su, jer je njegov deda po majci, Valerij Malinjin, bivši reprezentativac Sovjetskog Saveza i trenutno je trener skijanja u Novosibirsku.
Preporučujemo
NOVAK ĐOKOVIĆ U ŠOKU! Olimpijske igre ovako nešto ne pamte (VIDEO)
09. 02. 2026. u 05:56
TRAMP POBESNEO KAO NIKADA: Preko ovoga ne može da pređe...
08. 02. 2026. u 21:24
KERIK VODI JUNAJTED U LIGU ŠAMPIONA? Crveni đavoli "lete" nakon smene trenera, ali ako neko zna kako da ih pobedi to je Totenhem
MANČESTER junajted dočekuje Totenhem u derbiju 25. kola Premijer lige (13.30), sa jasnom namerom da nastavi pobedničku seriju pod vođstvom Majkla Karika, dok Sparsi na "Old traford" dolaze u promenljivoj formi, ali osokoljeni skorijim istorijatom međusobnih duela ovih ekipa.
07. 02. 2026. u 07:20
HRVATI BEŽALI OD OSVETE SRBA! Panika na auto-putu zbog navijača (VIDEO)
Otkako su navijači Hajduka, Torcida Split, napali kod aerodoroma u Tuzli Zvezdine pristalice iz Republike Srpske, koje su se vraćale iz Švedske, sa meča Lige Evrope protiv Malmea, hrvatski huligani baš i ne spavaju mirno.
07. 02. 2026. u 16:34 >> 17:09
NAJVIŠI ČIN MONAŠTVA U PRAVOSLAVLjU: Ko su Shi monasi?
OVO postriženje naziva se „drugim krštenjem“, postrizavani se očišćuje od svih grehova i postaje "sin svetlosti“.
08. 02. 2026. u 09:25
Komentari (0)