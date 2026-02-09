ŠTA URADI ILIJA!? Ceo svet bruji o "olimpijskom bogu", a kakva je tek njegova životna priča

VEĆ imamo heroja Olimpijskih igara u Milanu i Kortini 2026. godine.

Foto: Profimedia

On se zove Ilija Malinjin, oduševio je čak i Novaka Đokovića. Naime, apsolutno fantastično timsko takmičenje u umetničkom klizanju pratili smo ove godine na Zimskim olimpijskim igrama i sve je rešeno u foto-finišu, nadmetanjem u muškom slobodnom programu.

Pre svega zahvaljujući Malinjinu, svetskom šampionu i njegovoj oceni 200,03 poena, SAD su osvojile zlato ispred Japana. Uprkos grešci koja mu se ne događa često, Ilija je nadoknadio nesiguran nastup Amber Glen, zbog koje je SAD ostala bez vođstva u takmičenju. U svom stilu fenomenalni Malinjin je preuzeo na sebe odgovornost i pobedio sa skoro šest poena razlike. Sve to uprkos kratkotrajnom padu koncentracije i spuštanju ruke na led posle doskoka. Ta greška ga je dodatno motivisala, pa je bacio celu dvoranu u trans.

💥 LA QUE TIENES QUE ESTAR LIANDO PARA DEJAR ASÍ A DJOKOVIC



😍 La reacción de Novak Djokovic a una actuación de Ilia Malinin que le ha valido el oro a los Estados Unidos



🎥 @david_lrl#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/vgY0TG8jSe — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 8, 2026

Inače, Ilija Malinjin je rođen u Virdžiniji u decembru 2004. i sin je bivših uzbekistanskih šampiona, rođenih Rusa - Romana Skornjakova (49) iz Jekaterinburga i Tatjane Malinjine (53) iz Novosibirska.

Porodično su odlučili da Ilija nosi prezime svoje majke, jer su bili zabrinuti da bi u Americi veoma teško izgovarali "Skornjakov", prezime njegovog oca.

Malinjinove veze sa Rusijom i dalje postoje i čvrste su, jer je njegov deda po majci, Valerij Malinjin, bivši reprezentativac Sovjetskog Saveza i trenutno je trener skijanja u Novosibirsku.