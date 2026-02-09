Politika

NOVINAR NOVE S NAPAO STUDENTKINJU BLOKADERKU: "Zvuči zastrašujuće, kao Slobodan Milošević! (VIDEO)

В.Н.

09. 02. 2026. u 08:18

НОВИНАР НОВЕ С НАПАО СТУДЕНТКИЊУ БЛОКАДЕРКУ: Звучи застрашујуће, као Слободан Милошевић! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks

- "Mi smo čista priča, poštena priča, nećemo da idemo preko i da ostavljamo kosti naših predaka, nego ćemo ovde da menjamo stvari. Mi imamo lepe namere za ovu zemlju, nama je dovoljan naš narod.

" Željko Veljković - Nova S: "Ko je ovo rekao, Slobodan Milošević 1988. ili studentkinja u Utisku večeras?

Njene poruke su na liniji nacional-populizma s kraja osamdesetih. Pošto sam parafrazirao, a ne citirao, poruke se mogu pripisati i Miloševiću i ovoj devojci večeras, jer sve to previše liči da ne bi delovalo zastrašujuće. Ovako se napred ne ide, u najboljem slučaju ostajemo da jurimo sopstveni rep."

