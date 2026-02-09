NOVA DRAMA U VENECUELI: Otet ključni opozicioni političar nakon što je izašao iz zatvora

KLjUČNU figuru venecuelanske opozicije Huana Pabla Gvanipu (61) kidnapovali su teško naoružani napadači u nedelju uveče, ubrzo nakon što je pušten iz zatvora, prema rečima njegove porodice i političkih saveznika.

Novosti

Vođa konzervativne stranke Primero Justisija bio je među nekoliko poznatih političkih zatvorenika oslobođenih u nedelju, u najnovijem pokušaju Karakasa da zadovolji zahteve SAD nakon što je Vašington svrgnuo snažnog lidera Nikolasa Madura

Ali Gvanipu je kasnije otela grupa muškaraca u naselju Los Čoros u Karakasu, rekla je liderka venecuelanske opozicije i dobitnica Nobelove nagrade Marija Korina Mačado, koja nije u zemlji.

- Teško naoružani ljudi obučeni u civilnu odeću stigli su u četiri vozila i silom ga odveli - rekla je Mačado na Iks.

URGENTE

ALERTA INTERNACIONAL.



Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas.

Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron.

Exigimos su liberación inmediata. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 9, 2026

Gvanipin sin Ramon je u videu rekao da je njegovog oca napalo iz zasede "otprilike 10 agenata koji nisu imali nikakvu identifikaciju".

- Uperili su oružje u njih, bili su teško naoružani i odveli su mi oca - rekao je, pre nego što je zahtevao da vidi dokaz da je njegov otac još uvek živ.

Gvanipina stranka Primero Justisija takođe je optužila režim u Karakasu da stoji iza otmice.

- Smatramo Delsi Rodrigez, (predsednika Narodne skupštine) Horhea Rodrigeza i (ministra unutrašnjih poslova) Diosdada Kabelja odgovornim za bilo kakvu štetu nanesenu životu Huana Pabla - navodi se u saopštenju na Iks.

Nakon što su Madura prošlog meseca zarobile američke specijalne snage, njegova bivša zamenica Delsi Rodrigez preuzela je vođstvo uz blagoslov Trampove administracije, pod uslovom da Karakas ispuni niz američkih zahteva – od pristupa nafti do oslobađanja političkih zatvorenika.

Gvanipa je oslobođen ranije u nedelju uveče nakon više od osam meseci provedenih u zatvoru.

Ubrzo nakon što je izašao iz pritvorskog centra u Karakasu, Gvanipa je objavio video na društvenim mrežama, izjavljujući:

- Danas nas oslobađaju. Mnogo toga treba da se razgovara o sadašnjosti i budućnosti Venecuele, uvek sa istinom u prvom planu.

Gvanipa je uhapšen u maju 2025. godine, nakon tvrdnji ministra unutrašnjih poslova Diosdada Kabelja, iznetih bez dokaza, da je bio umešan u navodnu terorističku zaveru protiv regionalnih i zakonodavnih izbora. Gvanipa je više puta negirao optužbe, prenosi CNN.

Mačado je ranije u nedelju proslavila vest o Huanovom puštanju na slobodu.

- Dragi moj Huane Pablo, brojim minute dok te ne zagrlim! Ti si heroj i istorija će to uvek prepoznati - napisala je na društvenim mrežama.

Još jedan saveznik Mačadove, advokat Perkins Roča, takođe je pušten u nedelju, ali pod strogim ograničenjima, prema rečima njegove supruge Marije Konstance.

Grupa za ljudska prava Foro Penal saopštila je da je potvrdila da je najmanje 30 političkih zatvorenika pušteno u nedelju, prema rečima direktora grupe, Alfreda Romera. Među ostalima koji su oslobođeni su Luis Somaza, član stranke Narodna volja, i Hesus Armas, aktivista i bivši opozicioni odbornik.

Venecuelanske opozicione i grupe za ljudska prava dugo optužuju autoritarni režim zemlje da koristi proizvoljna hapšenja za suzbijanje neslaganja. Foro Penal procenjuje da stotine dodatnih političkih zatvorenika i dalje ostaje iza rešetaka.

Vlada je negirala da drži ljude iz političkih razloga, tvrdeći da su oni koji su u zatvoru počinili zločine.

Nedeljna puštanja dolaze nekoliko dana nakon što je predsednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez obećao rođacima političkih zatvorenika da će svi pritvorenici biti oslobođeni. Rodrigez, brat predsednice Delsi Rodrigez, rekao je da će proces biti završen najkasnije do petka, 13. februara.