OČEKUJE SE SNEG U OVIM MESTIMA A ONDA OBRT: Detaljna prognoza za ovu nedelju, na Sretenje se vraća prav zima

U SRBIJI su tokom ove sedmice izražene temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja, dok će u košavskom području biti vetrovito.

Foto: N. Živanović

U Srbiji u ponedeljak ujutru i pre podne u većini regiona niska oblačnost i magla, koja će mestimično smanjivati vidljivost ispod 200 metara uz slab promenljiv vetar. U toku dana umereno do potpuno oblačno sa lokalnom pojavom slabe kiše.

U brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg, a uz pad temperature, kiša će tokom dana najpre preći u sneg na području Timočke i Negotinske Krajine, a kasnije u toku noći i u nižim predelima ostalih regiona u Srbiji, najavio je Republički hidrtometeorološki zavod.

- Počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar - pre podne najpre u donjem Podunavlju, a od sredine dana i u ostatku košavskog područja. Vetar će na jugu Banata i u Braničevu imati udare olujne jačine. Najniža temperatura od nule do pet stepeni, a najviša od tri do deset, kasnije posle podne i uveče u osetnijem padu. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od pet do 10 cm, na planinama lokalno i više, dok će se u ostalim nižim predelima u toku noći između ponedeljka i utorka lokalno formirati manji snežni pokrivač - navodi RHMZ.

Foto: Novosti

Vreme narednih dana

U utorak ujutro oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom uz manji snežni pokrivač.

- Pre podne postepen prestanak snega, a posle podne se, usled manjeg porasta temperature i uz promenljivu oblačnost, očekuje kratkotrajna kiša. Duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar.

U sredu i četvrtak nagli porast temperature - dnevni maksimumi od 12 do 17 stepeni, a hladnije će biti samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini. I dalje će duvati pojačan jugoistočni vetar. Prolazno naoblačenje s kišom očekuje se u noći između srede i četvrtka - navodi RHMZ i najavljuje da će od petka do nedelje temperatura biti u manjem padu, povremeno uz kišu, na planinama i uz sneg, a nakon 15. uslova za sneg, uz prolazna naoblačenja, biće u nižim predelima uglavnom centralne i južne Srbije.

Foto G. Šljivić

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, objavio je takođe svoju prognozu na Fejsbuk profilu koju prenosimo u celosti. Čubrilo ističe da će narednih dana biti malo hladnije uz moguć sneg, a da će od srede temperature skočiti dok je od Sretenja moguće zahlađenje.

- Danas sa istoka Evrope dolazi do prodora manje količine hladnog vazduha koji bi ka nama stizao preko Vlaške nizije u Rumuniji. Tokom dana na jugu i jugoistoku regiona naoblačenje koje će doneti povremene padavine dok bi sneg bio moguć i u nižim predelima. Posle podne i tokom noći ka utorku snega bi trebalo biti na istoku Srbije i ponegde nad Vojvodinom. Ne očekuje se formiranje snežnog pokrivača višeg od dva do tri centimetara i to samo ponegde. Počeće da duva jaka, a na udare i olujna, hladna, košava.

U ponedeljak već malo hladnije uz dnevne maksimume od nule na istoku Srbije do osam na zapadu Hrvatske, a najhladnije u toku noći ka utorku od oko -6 na istoku Srbije do oko dva na zapadu Hrvatske - navodi Čubrilo i dodaje:

- U utorak bi sneg tokom pre podneva uz smanjenje oblačnosti svugde trebao prestati te bi sredinom dana i posle podne ponegde bilo i sunčanih interala, dok bi hladna košava slabila i polako prelazila u toplu varujantu. U utorak dnevni maksimum od -1 na isotku Srbije do devet na zapad i jugozapadu Hrvatske. Od srede jačanje uticaja Atlantika uz naglo otopljenje, ali i dosta vlage koje će nam stizati sa jugozadapa te će povremeno biti naleta kiše. Počeće da duva južni vetar, jugo na Jadranu i topla košava u Srbiji. U sredu maksimumi od oko dva na istoku Srbije do čak oko 19 u fenskim delovim Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Prema njegovim rečima do petka će biti realtivno toplo vreme uz kišu povremeno, sa maksimalnim temperaturama od pet do 15 stepeni Celuzijusa.

- U petak je moguće nešto jače pogoršanje, moguć je i planinski sneg i manje zahlađenje dok bi vetar okrenuo na severozapadni smer. U petak maksimumi do oko četiri na sverozapadu do oko 17 na jugu regiona. Oko 15. se očekuje novo pogoršanje vremena, ali za sada je sneg izvestan samo preko 700 metara nadmorske visine jer u većini sinoptičkih postavki nema dovoljno hladnog vazduha. Trenutno je izuzetak samo AIFS model (veštačka intreligencija) koje daje opciju jačeg zahlađenja i moguće pojave snega i u nizijama.

Posle kratkotrajnog naleta zime od srede ponovo februrasko proleće - napisao je Čubrilo i podsetio da su izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela i da je za zvanične informacije potrebno pratiti državne prognostičke zavode.

(Kurir)

