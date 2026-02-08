VUČIĆ U NOVOM SADU: Jutarnji "indeks" sendvič sa Milošem i njegovim sinovima, sad zajedno među Krajišnike na sajam (VIDEO/FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je fotografiju sa predsednikom SNS-a Milošem Vučevićem iz Novog Sada>
- Jutarnji sendvič u Novom Sadu sa Milošem i njegovim sinovima Danilom i Mihailom. Sad zajedno među Krajišnike na sajam - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.
Vučić je i podelio snimak, uz komentar: Šetnja, sendviči, Novi Sad.
