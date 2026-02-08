Politika

VUČIĆ U NOVOM SADU: Jutarnji "indeks" sendvič sa Milošem i njegovim sinovima, sad zajedno među Krajišnike na sajam (VIDEO/FOTO)

08. 02. 2026. u 10:24

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je fotografiju sa predsednikom SNS-a Milošem Vučevićem iz Novog Sada>

Foto: Instagram

- Jutarnji sendvič u Novom Sadu sa Milošem i njegovim sinovima Danilom i Mihailom. Sad zajedno među Krajišnike na sajam - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

Vučić je i podelio snimak, uz komentar: Šetnja, sendviči, Novi Sad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

