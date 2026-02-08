AMERIKANCI PIŠU: Srbija rasporedila kineski FK-3 na istok Evrope

250. raketna brigada za protivvazduhoplovna dejstva Vojske Srbije rasporedila je PVO sisteme srednjeg dometa FK-3 (HQ-22) za intenzivnu operativnu obuku, koja je bila usmerena na odbranu od simuliranih napada dronovima i precizno navođenim raketama, piše američki magazin Militari voč.

Foto Vojska Srbije

Od isporuke u aprilu 2022. godine, sistem je postao jezgro srpske mreže protivvazduhoplovne odbrane, zamenivši zastarele sisteme iz perioda Vijetnamskog rata i pomažući da se nadoknadi zastarelost lovačke avijacije koja potiče iz osamdesetih godina.

Ova nabavka bila je prva koju je izvršila jedna evropska država kada je reč o kineskom sistemu srednjeg ili dugog dometa zemlja-vazduh, što odražava specifičnu poziciju Srbije kao strateškog partnera NATO-a, ali sa težnjom da zadrži odbrambenu infrastrukturu pretežno sovjetskog tipa, piše Militari voč.

Objavljeno je 2. januara 2025. godine da je sistem postao potpuno operativan u Vojsci Srbije, a visoki oficiri smatraju da je značajno unapredio sposobnosti PVO.

Ministarstvo odbrane je navelo: "Opremanjem Ratnog vazduhoplovstva i PVO novim raketnim sistemom FK-3 značajno je unapređen sistem kontrole i zaštite vazdušnog prostora Republike Srbije."

Foto: Printksrin

Komandant jedinice FK-3, kapetan prve klase Stefan Manić, naveo je da je sistem "prekretnica u protivvazduhoplovnim sistemima" za Srbiju. On je naglasio otpornost sistema na ometanje i sposobnost suprotstavljanja protivradarskim raketama, kao i napredne mogućnosti zaštite od elektronskog ratovanja i savremeni sistem upravljanja vatrom.

Od S-300 i S-400 do kineskog rešenja

Pre nabavke FK-3, Srbija je važila za potencijalnog kupca ruskih sistema S-300 ili S-400.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom vežbe "Slovenski štit" 2019. godine da postoji namera nabavke tih sistema, nakon što su ruske Vazdušno-kosmičke snage rasporedile bataljon u Srbiji radi učešća u vežbi, podseća američki magazin.

Foto Vojska Srbije

Srbija bila pod pritiskom da ne nabavi FK-3

Iako je Srbija bila pod pritiskom da ne nabavi FK-3, sistem je bio prihvatljiviji zbog tenzija visokih tenzija zemalja EU sa Rusijom.

Sistem može da gađa sve vrste letelica, kao i krstareće i balističke rakete brzine do tri maha, na visinama do 27 kilometara, sa dometom do 100 kilometara.

Po prvoj isporuci sistema, predsednik Vučić je naveo da oni predstavljaju "moćno sredstvo odvraćanja", dodajući: "Više nećemo dozvoliti da budemo nečija vreća za udaranje."

Foto Vojska Srbije

Istorijsko sećanje na NATO bombardovanje Jugoslavije 1999. godine, uključujući upotrebu osiromašenog uranijuma i napade na civilne objekte, uticalo je na snažan fokus Srbije na PVO, uprkos ograničenom budžetu, zaključuje Militari voč.