I ZEMLJU BI PRODAO DA MOŽE! Kako je lažni ekolog Zlatko Kokanović postao simbol blokaderske politike i glavna uzdanica tzv. studentske liste

SLUČAJ Zlatka Kokanovića pokazuje kako se politički aktivizam bez znanja, doslednosti i odgovornosti lako pretvara u sredstvo destabilizacije. Umesto dijaloga, blokade, umesto argumenata - uvrede, umesto rešenja - performanse. U tom smislu, tzv. studentska lista ne deluje kao nova snaga, već kao rebrendirana druga liga bivšeg režima, sa starim metodama i istim ciljem: haos umesto politike.

Foto: Novosti

Predstavljeni kao „autentična alternativa“, „glas naroda“ i „borci za pristojno društvo“, akteri tzv. studentske blokaderske liste sve češće, čim se zagrebe ispod površine, otkrivaju sasvim drugačije lice. Jedan od najprepoznatljivijih primera tog modela je Zlatko Kokanović, takozvani ekološki aktivista, čije se delovanje već duže od godinu dana povezuje sa blokadama, pritiscima i otvorenim nasiljem u javnom prostoru.

Licemer - od prodaje zemlje Rio Tintu do borca za ekologiju

Dodatni sloj kontroverze otkriven je kada je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić javno iznela da je Zlatko Kokanović svojevremeno iskazao interesovanje za prodaju sopstvene zemlje preko udruženja „Centar za razvoj Jadra“. Tek nakon što do dogovora nije došlo, Kokanović se pozicionira kao jedan od najglasnijih „ekoloških boraca“.

Kokanović je naime pokušao da proda svoje imanje u Gornjim Nedeljicama kompaniji Rio Tinto, a nakon neuspeha ovog posla poklonio ga je Aleksandru Jovanoviću Ćuti i istovremeno započeo angažovanje kao ekološki aktivista.

Ovo dokazuju dokumenti koje su objavili mediji, iz kojih se vidi da je Kokanović još 2019, godine pregovrao o prodaji imanja Rio Tintu.

Foto: Printskrin

Kokanović je potpisao saglasnost, zajedno sa svojim bratom Zvonkom, za prodaju imanja na kome se nalazi jedan objekat. U međuvremenu, pregovori su propali jer rudnik nije planiran na zemljištu koje poseduju braća Kokanović.

Nakon toga Zlatko Kokanović postaje jedan od najistaknutijih protivnika Rio Tinta.

Ubrzo potom, isto imanje koje je neuspešno pokušao da proda kompaniji Rio Tinto Kokanović poklanja Ćuti.

Kako su pisali mediji, bjekat na imanju koje poseduje Kokanović sagrađen je nelegalno.

Napadi na Nemačku, sekira i dvostruki aršini

Kokanović je u javnosti ostao zapamćen i po napadima na nemačkog kancelara Olafa Šolca i predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, uz tvrdnje da litijum predstavlja „treći rat protiv Srbije“.

Istovremeno, u jednom od najbizarnijih političkih performansa, Kokanović je sekirom branio evroposlanicu Violu fon Kramon, poznatu po otvorenom lobiranju za nezavisno Kosovo.

Takvi kontrasti, od napadi na Zapada zbog litijuma, ali bezrezervna podrška figurama koje zastupaju otvoreno antisrpske stavove, dodatno dovode u pitanje autentičnost njegove „ekološke borbe“.

Blokade, uvrede, laži i politička agresija umesto dijaloga su postupci koji su postali prepoznatljiv obrazac tzv. blokaderske politike – politike pritiska, konflikta i lične diskvalifikacije, bez ikakvog predloga održivog rešenja.