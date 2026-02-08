Politika

VUČIĆ SA PETROVARADINSKE TVRĐAVE: Bistrimo svetsku politiku i kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije

Новости онлине

08. 02. 2026. u 12:33

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je fotografiju sa Petrovaradinske tvrđave.

ВУЧИЋ СА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ: Бистримо светску политику и кујемо планове за убрзани развој Новог Сада и Србије

Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

- Na Petrovaradinskoj tvrđavi sa Majom, Adrijanom, Žarkom i Milošem, uz čašu domaćeg sivog pinoa, bistrimo svetsku politiku i kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije - napisao je Vučić na Instagramu.

Podsetimo, Vučić je danas otvorio sedmi Sajam zavičaja na Novodskom sajmu.

Pre toga, predsednik se prošetao gradom i pojeo čuveni "indeks" sendvič, a građani nisu krili oduševljenje što su nenadano ugledal isrpskog predsednika na ulicama Novog Sada.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

INTERVJU - DR DRAGANA MITROVIĆ: Taktika Amerike milom ili silom u korist Briks, Rusije, Kine…
Politika

0 0

INTERVJU - DR DRAGANA MITROVIĆ: Taktika Amerike milom ili silom u korist Briks, Rusije, Kine…

Prvih godinu dana administracije predsednika Trampa doneli su svetu period prepun velikih iznenađenja, udara na postojeće savezničke formate i odnose, trgovinski rat protiv svih partnera, neočekivani samit i tajne dogovore sa ruskim predsednikom Putinom, susret sa predsednikom NR Kine, otmicu predsednika Venecuele, listu želja sa državama ili delovima država koje bi "valjalo" priključiti SAD. Svi ovi, i drugi šokantni događaji koji su bitno uticali na način odvijanja međunarodnih političkih, trgovinskih i ekonomskih odnosa, uneli su dodatnu nesigurnost na globalnu scenu kroz nepredvidivost ponašanja najveće vojne sile i vodeće države političkog Zapada.

08. 02. 2026. u 14:00

I ZEMLJU BI PRODAO DA MOŽE! Kako je lažni ekolog Zlatko Kokanović postao simbol blokaderske politike i glavna uzdanica tzv. studentske liste
Politika

0 16

I ZEMLJU BI PRODAO DA MOŽE! Kako je lažni ekolog Zlatko Kokanović postao simbol blokaderske politike i glavna uzdanica tzv. studentske liste

SLUČAJ Zlatka Kokanovića pokazuje kako se politički aktivizam bez znanja, doslednosti i odgovornosti lako pretvara u sredstvo destabilizacije. Umesto dijaloga, blokade, umesto argumenata - uvrede, umesto rešenja - performanse. U tom smislu, tzv. studentska lista ne deluje kao nova snaga, već kao rebrendirana druga liga bivšeg režima, sa starim metodama i istim ciljem: haos umesto politike.

08. 02. 2026. u 11:55

Politika
Tenis
Fudbal
ISEČENO LICE DUŠANA LAJOVIĆA! Drama srpskog tenisera u Čileu na krajnje nesportskom Dejvis kup okršaju

ISEČENO LICE DUŠANA LAJOVIĆA! Drama srpskog tenisera u Čileu na krajnje nesportskom Dejvis kup okršaju