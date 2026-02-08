VUČIĆ SA PETROVARADINSKE TVRĐAVE: Bistrimo svetsku politiku i kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije

Prvih godinu dana administracije predsednika Trampa doneli su svetu period prepun velikih iznenađenja, udara na postojeće savezničke formate i odnose, trgovinski rat protiv svih partnera, neočekivani samit i tajne dogovore sa ruskim predsednikom Putinom, susret sa predsednikom NR Kine, otmicu predsednika Venecuele, listu želja sa državama ili delovima država koje bi "valjalo" priključiti SAD. Svi ovi, i drugi šokantni događaji koji su bitno uticali na način odvijanja međunarodnih političkih, trgovinskih i ekonomskih odnosa, uneli su dodatnu nesigurnost na globalnu scenu kroz nepredvidivost ponašanja najveće vojne sile i vodeće države političkog Zapada.