VUČIĆ SA PETROVARADINSKE TVRĐAVE: Bistrimo svetsku politiku i kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je fotografiju sa Petrovaradinske tvrđave.
- Na Petrovaradinskoj tvrđavi sa Majom, Adrijanom, Žarkom i Milošem, uz čašu domaćeg sivog pinoa, bistrimo svetsku politiku i kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije - napisao je Vučić na Instagramu.
Podsetimo, Vučić je danas otvorio sedmi Sajam zavičaja na Novodskom sajmu.
Pre toga, predsednik se prošetao gradom i pojeo čuveni "indeks" sendvič, a građani nisu krili oduševljenje što su nenadano ugledal isrpskog predsednika na ulicama Novog Sada.
Preporučujemo
AMERIKANCI PIŠU: Srbija rasporedila kineski FK-3 na istok Evrope
08. 02. 2026. u 13:06
ZELENSKI, MRTVI SU: Stravičan snimak i brutalna poruka, javio se Kadirov (VIDEO)
ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov objavio je snimak likvidacije ukrajinskih vojnika u Kostjantinjivki u Donjeckoj oblasti u Ukrajini na svom Telegram kanalu.
07. 02. 2026. u 17:05
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
NAJVIŠI ČIN MONAŠTVA U PRAVOSLAVLjU: Ko su Shi monasi?
OVO postriženje naziva se „drugim krštenjem“, postrizavani se očišćuje od svih grehova i postaje "sin svetlosti“.
08. 02. 2026. u 09:25
Komentari (0)