SPORTSKI SVET JE ZGROŽEN! Oglasila se hitno Ana Ivanović

TRAGEDIJA je izbegnuta, ali...

Foto: Profimedia

Svet sporta ne prestaje da priča i komentariše Lindsi Von. Nešto što je trebalo da bude najbolji mogući oproštaj pretvorilo se u katastrofu. Njen pad na Zimskim olimpijskim igrama zaledio je krv u žilama celom svetu.

Na kraju se ispostavilo da je polomila nogu i da je čeka baš dug oporavak. Treba dodati i da je nastupila sa teškom povredom kolena.

Que c'est terrible : Lindsey Vonn 🇺🇸 chute d'entrée ! La légende américaine est contrainte d'abandonner



Suivez les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026 en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/eiPeYSe4fB — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 8, 2026

Mnogo sportista pružilo je podršku teško povređenoj Lindzi. Među njima se našla i bivša teniserka iz Srbije Ana Ivanović.

- Brzo se oporavi, Lindzi. Moje srce je uz tebe i želim ti brz oporavak - napisala je Ana Ivanović.

Get well soon, @lindseyvonn ❤️‍🩹 My heart goes out to you, and I wish you a speedy recovery! — Ana Ivanovic (@anaivanovic) February 8, 2026

Da podsetimo, Lindsi Von je već u 13. sekundi spusta doživela težak pad u trci spusta u Kortini d'Ampeco, a onda je ostala na snegu, urlici su parali vazduh.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu