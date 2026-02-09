Tenis

SPORTSKI SVET JE ZGROŽEN! Oglasila se hitno Ana Ivanović

Новости онлине

09. 02. 2026. u 08:04

TRAGEDIJA je izbegnuta, ali...

Foto: Profimedia

Svet sporta ne prestaje da priča i komentariše Lindsi Von.  Nešto što je trebalo da bude najbolji mogući oproštaj pretvorilo se u katastrofu. Njen pad na Zimskim olimpijskim igrama zaledio je krv u žilama celom svetu.

Na kraju se ispostavilo da je polomila nogu i da je čeka baš dug oporavak. Treba dodati i da je nastupila sa teškom povredom kolena.

Mnogo sportista pružilo je podršku teško povređenoj Lindzi. Među njima se našla i bivša teniserka iz Srbije Ana Ivanović.

- Brzo se oporavi, Lindzi. Moje srce je uz tebe i želim ti brz oporavak - napisala je Ana Ivanović.

Da podsetimo, Lindsi Von je već u 13. sekundi spusta doživela težak pad u trci spusta u Kortini d'Ampeco, a onda je ostala na snegu, urlici su parali vazduh.

