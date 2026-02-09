SPORTSKI SVET JE ZGROŽEN! Oglasila se hitno Ana Ivanović
TRAGEDIJA je izbegnuta, ali...
Svet sporta ne prestaje da priča i komentariše Lindsi Von. Nešto što je trebalo da bude najbolji mogući oproštaj pretvorilo se u katastrofu. Njen pad na Zimskim olimpijskim igrama zaledio je krv u žilama celom svetu.
Na kraju se ispostavilo da je polomila nogu i da je čeka baš dug oporavak. Treba dodati i da je nastupila sa teškom povredom kolena.
Mnogo sportista pružilo je podršku teško povređenoj Lindzi. Među njima se našla i bivša teniserka iz Srbije Ana Ivanović.
- Brzo se oporavi, Lindzi. Moje srce je uz tebe i želim ti brz oporavak - napisala je Ana Ivanović.
Da podsetimo, Lindsi Von je već u 13. sekundi spusta doživela težak pad u trci spusta u Kortini d'Ampeco, a onda je ostala na snegu, urlici su parali vazduh.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
AMERIKANCI SE OGLASILI: Evo u kakvom je stanju Lindzi Von
08. 02. 2026. u 18:33
EMOTIVNE REČI SESTRE LINDZI VON! Oglasila se posle jezivog pada legendarne Amerikanke!
08. 02. 2026. u 16:47
KATASTROFALNE VESTI: Težak pad Lindzi Von na Zimskim olimpijskim igrama (VIDEO)
08. 02. 2026. u 12:17
KERIK VODI JUNAJTED U LIGU ŠAMPIONA? Crveni đavoli "lete" nakon smene trenera, ali ako neko zna kako da ih pobedi to je Totenhem
MANČESTER junajted dočekuje Totenhem u derbiju 25. kola Premijer lige (13.30), sa jasnom namerom da nastavi pobedničku seriju pod vođstvom Majkla Karika, dok Sparsi na "Old traford" dolaze u promenljivoj formi, ali osokoljeni skorijim istorijatom međusobnih duela ovih ekipa.
07. 02. 2026. u 07:20
HRVATI BEŽALI OD OSVETE SRBA! Panika na auto-putu zbog navijača (VIDEO)
Otkako su navijači Hajduka, Torcida Split, napali kod aerodoroma u Tuzli Zvezdine pristalice iz Republike Srpske, koje su se vraćale iz Švedske, sa meča Lige Evrope protiv Malmea, hrvatski huligani baš i ne spavaju mirno.
07. 02. 2026. u 16:34 >> 17:09
NAJVIŠI ČIN MONAŠTVA U PRAVOSLAVLjU: Ko su Shi monasi?
OVO postriženje naziva se „drugim krštenjem“, postrizavani se očišćuje od svih grehova i postaje "sin svetlosti“.
08. 02. 2026. u 09:25
Komentari (0)