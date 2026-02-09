"NARAVNO DA NE MOŽETE SAMI" Advokatica Borojević spustila na zemlju tzv. studente koji su umislili da su oni zaslužni za proteste (VIDEO)

ADVOKATICA Ljiljana Borojević spustila je na zemlju u "Utisku nedelje" tzv. studente koji su umislili da su oni zaslužni za proteste.

Nakon što je tzv. studentkinja rekla da im niko nije potreban i da je to "čisto naša priča", umešala se advokatica Borojević.

- Ta njihova priča da oni mogu sami... Naravno da ne mogu sami! Ne možete ni bez advokata, ne možete ni bez medija koji su vas pratili svo vreme, ne možete bez podrške međunarodne zajednice... - rekla je ona.

Pogledajte:

