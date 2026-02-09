Politika

BLOKADERSKE ADVOKATICE TRAŽE POMOĆ: Hoće da ruše Vučića uz podršku međunarodne zajednice (VIDEO)

В. Н.

09. 02. 2026. u 08:13

BLOKADERSKE advokatice Ljiljana Borojević i Jana Planojević traže podršku Zapada za rušenje Aleksandra Vučića.

БЛОКАДЕРСКЕ АДВОКАТИЦЕ ТРАЖЕ ПОМОЋ: Хоће да руше Вучића уз подршку међународне заједнице (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Ne možete bez podrške međunarodne zajednice - izjavila je tokom gostovanja na Novoj S Ljiljana Borojević.

Jana Aćimović Planojević kazala je:

- Svi zajedno ali uz pomoć i podršku međunarodne zajednice koja je u ovom trenutku neophodna!

