BLOKADERSKE ADVOKATICE TRAŽE POMOĆ: Hoće da ruše Vučića uz podršku međunarodne zajednice (VIDEO)
BLOKADERSKE advokatice Ljiljana Borojević i Jana Planojević traže podršku Zapada za rušenje Aleksandra Vučića.
- Ne možete bez podrške međunarodne zajednice - izjavila je tokom gostovanja na Novoj S Ljiljana Borojević.
Jana Aćimović Planojević kazala je:
- Svi zajedno ali uz pomoć i podršku međunarodne zajednice koja je u ovom trenutku neophodna!
Preporučujemo
"OPOZICIJA NA PRODAJU": Tviteraš ogolio istinu
08. 02. 2026. u 20:28
ZELENSKI, MRTVI SU: Stravičan snimak i brutalna poruka, javio se Kadirov (VIDEO)
ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov objavio je snimak likvidacije ukrajinskih vojnika u Kostjantinjivki u Donjeckoj oblasti u Ukrajini na svom Telegram kanalu.
07. 02. 2026. u 17:05
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
NAJVIŠI ČIN MONAŠTVA U PRAVOSLAVLjU: Ko su Shi monasi?
OVO postriženje naziva se „drugim krštenjem“, postrizavani se očišćuje od svih grehova i postaje "sin svetlosti“.
08. 02. 2026. u 09:25
Komentari (0)