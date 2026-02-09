SVAKI VERNIK TREBA DANAS DA ISPOŠTUJE JEDAN VAŽAN OBIČAJ: Slavimo prenos moštiju Svetog Jovana Zlatoustog
SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju dan posvećen prenosu moštiju Svetog Jovana Zlatoustog.
Sveti Jovan Zlatousti poštuje se u celom hrišćanskom svetu. Bio je patrijarh u Carigradu, napisao je "O sveštenstvu", kao i nekoliko veoma cenjenih beseda zbog čega je i dobio nadimak "Zlatousti". Vernici sa naših prostora još ga nazivaju i "zlatnom trubom Pravoslavlja" zbog upornosti i žara kojima je u svojim govorima ljudima ukazivao na snagu i ispravnost hrišćanstva.
Predanje kaže da je bio veoma cenjen među običnim narodom kome se rado obraćao i tumačio mu Sveto pismo. Sveti Jovan Zlatousti u Srbiji se smatra jednim od najučenijih svetitelja, pa se veruje da na današnji dan svaki vernik treba da, u čast ovog sveca, uzme neku dragu knjigu i iz nje pročita makar deo.
Narodni običaji
Sveti Jovan Zlatousti u Srbiji se smatra jednim od najučenijih svetitelja, pa se veruje da na današnji dan svaki vernik treba da, u čast ovog sveca, uzme neku dragu knjigu i iz nje pročita makar deo.
U nekim krajevima Srbije još se i danas veruje da žene na praznik Svetog Jovana Zlatoustog ne smeju da u ruke uzimaju vunicu, konac ili igle, jer ovaj svetitelj ne želi da one na njegov praznik rade već da se svi podjednako, uz neku dobru knjigu, opuste i posvete duhovnom razvoju pre nego materijalnom bogaćenju.
Ako već uspete da danas pobegnete od obaveza, prošetajte i do crkve. Zapalite sveću u čast Svetog Jovana Zlatoustog i pomolite mu se. Videćete, nakon toga sve će vam u životu ići lakše i bolje.
