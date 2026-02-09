VUČIĆ ČESTITAO POBEDU PREMIJERKI JAPANA: Istorijska podrška građana predstavlja odraz snažnog poverenja u Vaše vođstvo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži Iks, i tim povodom čestitao premijerki Japana na ubedljivoj izbornoj pobedi njene partije i formiranju vladajuće većine u Donjem domu parlamenta.

- Srdačne čestitke premijerki @takaichi_sanae na ubedljivoj izbornoj pobedi njene partije i formiranju vladajuće većine u Donjem domu parlamenta Japana. Ova istorijska podrška građana Japana predstavlja odraz snažnog poverenja u Vaše vođstvo. Uveren sam da će ova pobeda dodatno doprineti stabilnosti i daljem razvoju Japana, kao i jačanju prijateljskih odnosa naših zemalja - napisao je Aleksandar Vučić.

Podsetimo, Vladajuća Liberalno-demokratska partija (LDP) japanske premijerke Sanae Takaiči obezbedila je dvotrećinsku većinu na današnjim parlamentarnim izborima, javili su japanski mediji, pozivajući se na preliminarne rezultate. Ukupan broj mesta koje je osvojila LDP, uključujući osvojene mandate koalicionog partnera Japanske inovativne partije (JIP), dostigao je 309, prenosi japanski Yomiuri. Kako se navodi, time je premašen prethodni rekord od 308 koje je osvojila tadašnja Demokratska partija Japana kada je preuzela vlast 2009. godine.

Televizijska mreža NHK prethodno je saopštila, pozivajući se na preliminarne rezultate prebrojavanja glasova, da je LDP sama osvojila 271 mesto i nadmašila apsolutnu većinu od 261 mandata u Donjem domu japanskog parlamenta koji broji 465 članova. Prema anketama, glavna opoziciona stranka, Centristički reformski savez, koji je formiran u januaru ujedinjenjem članova donjeg doma Ustavno-demokratske partije Japana i stranke Komeito, trebalo bi da izgubi značajan broj poslaničkih mesta. Kako prenosi Asošiejted pres, Takaiči je, uz osmeh, postavila veliku crvenu traku iznad imena svakog pobednika na tabli u sedištu LDP-a, dok su prateći rukovodioci stranke aplaudirali.

Takaiči je rekla da će čvrsto insistirati na svojim političkim ciljevima, ali da će biti i fleksibilna, dok, kako ocenjuju agencije, pokušava da dobije podršku opozicije. Takaiči, koja je održala visoku popularnost otkako je postala prva žena premijer Japana prošlog oktobra, obećala je da će "odmah podneti ostavku" na tu funkciju ako koalicija ne uspe da obezbedi većinu u Donjem domu parlamenta.

Skoro 1.300 kandidata na izborima borilo se za 465 mesta, od kojih 289 pripada jednomandatnim izbornim jedinicama i 176 se dodeljuje putem proporcionalne zastupljenosti, gde se mesta dodeljuju strankama na osnovu broja glasova koje osvoje u 11 regionalnih blokova širom Japana.

