DANAS POČINJE VELIKA AKCIJA POLICIJE U SRBIJI: Dve grupe vozača na posebnom udaru, kazne idu i do 120.000 dinara

OD DANAS se u 34 evropske zemlje, uključujući i Srbiju sprovodi akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Akcija će trajati u periodu od 9. do 15. februara ove godine, u zemljama članicama organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope).

Foto: Profimedia

Saobraćajna policija će svoje aktivnosti prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa, kao i na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima i ispunjenosti opštih uslova za učešće vozača teretnih vozila i autobusa u saobraćaju.

Posebna pažnja usmerena na kontrolu autobusa za prevoz dece

U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, tokom trajanja akcije poseban akcenat biće stavljen na kontrolu autobusa kojima se obavlja prevoz dece na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i drugih vidova organizovanog prevoza dece.

Pripadnici saobraćajne policije dosledno će kontrolisati da li autobusi i vozači autobusa ispunjavaju sve propisane uslove i neće dozvoliti otpočinjanje prevoza dok ne budu ispunjeni svi uslovi predviđeni Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.

Koji autobus je tehnički ispravan

Po važećem Pravilniku o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece "tehnički ispravnim" autobusom smatra se sledeće:

važeća registracija

potvrda o tehničkoj ispravnosti ne starija od 30 dana

sigurnosni pojasevi na svim sedištima

ispravan sistem za grejanje i hlađenje

kompletna sigurnosna oprema poput aparata za gašenje požara i prve pomoći

Policija će kontrolisati i ostale vozače

Imajući u vidu raspust učenika osnovnih i srednjih škola, kao i očekivani pojačan intenzitet saobraćaja na putnim pravcima ka turističkim centrima, pripadnici saobraćajne policije kontrolisaće i vozače drugih vozila.

Akcenat će biti na otkrivanju prekršaja prekoračenja brzine, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu, kao i nekorišćenja zimske opreme.

Kako se kreću kazne za vožnju pod dejstvom alkohola

Zaprećene kazne po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, ukoliko je neko za volanom uhvaćen pijan, zavise od utvrđenog stepena alkoholisanosti koja se utvrđuje prema koncentraciji alkohola u krvi.

Blaga alkoholisanost

Blaga alkoholisanost do 0,2 mg/ml (promila) kao kaznu za sve one kategorije vozača za koje je zakonom propisana nulta tolerancija na alkohol (vozače sa probnom dozvolom, kategorije vozača A1, A2, AM i A, profesionalce), nosi novčani iznos od 10.000 dinara i isključenje vozača iz saobraćaja. U slučaju izazivanja nezgode, kazna se povećava na 15.000 do 30.000 dinara.

Umerena alkoholisanost

Za umerenu alkoholisanost (više od 0,2 do 0,5 mg/ml) sleduje mandatna kazna od 10.000 dinara i isključenje iz saobraćaja. U slučaju izazivanja nesreće kazna se povećava na 15.000 do 30.000 dinara.

Srednja alkoholisanost

Srednja alkoholisanost (više od 0,5 do 0,8 mg/ml) povlači prekršajni postupak, novčanu kaznu od 10.000 do 20.000 dinara, 6 kaznenih poena, isključenje iz saobraćaja i zabranu upravljanja motornim vozilom minimum 3 meseca. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, zabrana upravljanja se produžava za 2 meseca, a najviše do 12 meseci.

Visoka alkoholisanost

Ako vam se detektuje visoka alkoholisanost (više od 0,8 do 1,2 mg/ml), očekujte pokretanje prekršajnog postupka, novčanu kaznu od 20.000 do 40.000 dinara, 8 kaznenih poena, isključenje iz saobraćaja i zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 4 meseca. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, zabrana upravljanja se produžava za 2 meseca, a najviše do 12 meseci.

Teška alkoholisanost

Teška alkoholisanost (više od 1,20 do 1,60 mg/ml) kao sankcije povlači prekršajni postupak, novčanu kaznu od 100.000 do 120.000 dinara (ili zatvor od minimum 15 dana), 9 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici i zabranu upravljanja motornim vozilom minimum 8 meseci. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, sledi kazna zatvora od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara, zabrana upravljanja minimum 10 meseci i 11 kaznenih poena.

Veoma teška alkoholisanost

Veoma teška alkoholisanost (više od 1,60 do 2,00 mg/ml) podrazumeva, uz prekršajni postupak, još novčanu kaznu od 100.000 do 120.000 dinara (ili zatvor od minimum 15 dana), 14 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici i zabranu upravljanja motornim vozilom minimum 8 meseci. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, sledi kazna zatvora od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara, zabrana upravljanja minimum 10 meseci i 16 kaznenih poena

Za vožnju u alkoholisanom stanju vozači će dobijati 40 godina robije, stiže novi Zakon o bezbednosti saobraćaja

Kako funkcionišu "droga testovi"

Otkrivanje vozača koji su pod uticajem droge, nije toliko jednostavno kao što je to slučaj sa alkoholom, potrebna je pouzdana oprema za testiranje, ali i obučenost, objašnjavaju za "Blic" iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

- U ovom trenutku saobraćajna policija u Evropi koristi uređaje, koji su odnedavno u većoj meri počeli da se koriste i na teritoriji Republike Srbije. Uređaji podsećaju na takozvane DREGERE koji se koriste prilikom evidencije alkohola. Uređaj na osnovu uzorka pljuvačke iz usne duplje vozača detektuje da li postoji prisustvo psiho-aktivne supstance u organizmu vozača ili ne - navode iz Agencije.

Svaki šesti Srbin priznao da je u alkoholisanom stanju seo za volan.

"Droga test" se obavlja na dva načina

Kako su ranije objasnili iz Agencija za bezbednost saobraćaja za "Blic", kontrola prisustva psihoaktivnih supstanci kod vozača utvrđuje se na dva načina.

- Prvi je korišćenjem uređaja Dräger DrugTest 5000, odnosno na osnovu uzorka pljuvačke. Kontrolu vrše policijski službenici na mestu gde je vozač zaustavljen i kontrola traje oko 10 minuta - naveli su iz Agencije.

Oni dodaju da postoji i drugi način vršenja kontrole, a to je upućivanje vozača za koga se posumnja da upravlja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci na stručni pregled u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, gde medicinsko osoblje vrši analizu na osnovu uzorka krvi, odnosno urina.

Koje su kazne

Ukoliko se utvrdi da je vozač upravljao vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, policijski službenici isključiće vozača iz saobraćaja u trajanju od 24 časa, a po naredbi policijskih službenika vozaču se određuje zadržavanje u službenim prostorijama u trajanju do 12 sati.

Protiv vozača se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i zakonom je propisana novčana kazna u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana, 8 kaznenih poena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest meseci - navode oni za "Blic".

Takođe, oni koji odbiju ovakvo testiranje biće kažnjen novčanom kaznom od 100.000- 120.000 dinara, 14 kaznenih poena i oduzimanjem dozvole na osam meseci ili zatvorskom kaznom od 30 dana, stoji u zakonu.

(Blic)

BONUS VIDEO:

POGLEDAJTE: Ovako izgleda izgradnja pruge koja će povezivati aerodrom sa centrom i stadionom