JAK ZEMLJOTRES NA KOSOVU: Osetilo se u blizini ovog grada
Zemljotres magnitude 2,2 stepena Rihterove skale zabeležen je u nedelju na području Kosova i Metohije.
Kako se navodi na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda, epicentar zemljotresa bio je blizu mesta Štrpce i oko 40 km od Prizrena.
Potres se prema raspoloživim podacima takođe osetio u Albaniji i Severnoj Makedoniji.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Blic)
Preporučujemo
JAK ZEMLjOTRES POTRESAO KUBU: Potres 5,5 stepeni po Rihterovoj skali
08. 02. 2026. u 13:38
ZATRESLO SE TLO U RUSIJI: Jak zemljotres pogodio ovu oblast
08. 02. 2026. u 07:48
PRIJAVLjEN RAZORAN ZEMLjOTRES: Evo gde je bio epicentar
08. 02. 2026. u 07:16
ZELENSKI, MRTVI SU: Stravičan snimak i brutalna poruka, javio se Kadirov (VIDEO)
ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov objavio je snimak likvidacije ukrajinskih vojnika u Kostjantinjivki u Donjeckoj oblasti u Ukrajini na svom Telegram kanalu.
07. 02. 2026. u 17:05
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
NAJVIŠI ČIN MONAŠTVA U PRAVOSLAVLjU: Ko su Shi monasi?
OVO postriženje naziva se „drugim krštenjem“, postrizavani se očišćuje od svih grehova i postaje "sin svetlosti“.
08. 02. 2026. u 09:25
Komentari (0)