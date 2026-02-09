JAK ZEMLJOTRES NA KOSOVU: Osetilo se u blizini ovog grada

Zemljotres magnitude 2,2 stepena Rihterove skale zabeležen je u nedelju na području Kosova i Metohije.

Foto: Novosti

Kako se navodi na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda, epicentar zemljotresa bio je blizu mesta Štrpce i oko 40 km od Prizrena.

Potres se prema raspoloživim podacima takođe osetio u Albaniji i Severnoj Makedoniji.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Blic)