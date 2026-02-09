SRPSKO-RUSKA PREVARA! Evo kako je Partizan izigrao "braću" iz Moskve, a onda je stigao brutalan odgovor
NIŠTA od dogovora!
Partizan i CSKA su bili na korak od velikih transfera, ali sve je u trenutku propalo. Naime, Moskovljani su želeli Milana Roganovića i Nikolu Simića. Želeo je i Partizan Artjoma Šumanskog i Ilju Agapova iz tabora ruskog kluba, međutim svi mogući transferi su - propali.
Crno-beli su odbili ponudu "armejaca" za tandem defanzivaca pa je to isto uradio i CSKA kada su u pitanju pozajmice beloruskog napadača i ruskog levog beka.
Kada smo već kod Agapova on je i zvanično napustio Moskovljane i preselio se u redove UFE do kraja aktuelne sezone.
Igraće tako Agapov u drugoj ruskoj ligi gde se UFA grčevito bori za opstanak. Mada bi sam fudbaler verovatno više voleo da se u Humskoj bori za titulu prvaka Srbije.
Ipak, kada je stiglo "ne" iz Beograda u Moskvu za Roganovića i Simića, CSKA je automatski spustio rampu i za odlazak Šumanskog i Agapova u suprotnom smeru.
A ono što još veći daje značaj ovoj srpsko-ruskoj prevari je činjenica da su Partizan i CSKA bratski klubovi i da gaje navijači fenomenalan odnos, čak su crno-beli išli i na ptrijateljksu utakmicu u Moskvu.
