SASTANAK VUČIĆA SA EPISKOPOM SERGIJEM: Predsednik u 11 časova prima Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem, u ponedeljak, 9. februara 2026. godine, u 11.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Tom prilikom, episkop Sergije uručiće predsedniku Vučiću Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih za pokazano dobročinstvo i veliku ljubav prema toj eparhiji i manastiru Rmanj.
BONUS VIDEO - Obraćanje napadnutog odbornika SNS Vladimira Marjanovića
