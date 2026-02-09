Politika

SASTANAK VUČIĆA SA EPISKOPOM SERGIJEM: Predsednik u 11 časova prima Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih

В.Н.

09. 02. 2026. u 07:18

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem, u ponedeljak, 9. februara 2026. godine, u 11.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Tom prilikom, episkop Sergije uručiće predsedniku Vučiću Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih za pokazano dobročinstvo i veliku ljubav prema toj eparhiji i manastiru Rmanj.

