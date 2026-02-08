"NIKAD NISAM POGNUO GLAVU NITI SE PLAŠIO ONIH KOJI SU VAS PROTERALI" Vučić se obratio Krajišnicima na sajmu u Novom Sadu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas sedmi Sajam zavičaja na Novodskom sajmu.
Otvaranju su prisustvovali i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, kao i ministri Nikola Selaković, Nemanja Starović, Milica Đurđević - Stamenkovski, Adrijana Mesarović.
Predsednik Vučić je zahvalio svim prisutnima i rekao da će govoriti kratko zbog važnog posla koji ga čeka u Beogradu:
Predsednik se potom obratio okupljenima i rekao:
- Nisam se plašio onih koji su vas progonili, terali i ubijali. Uvek sam govorio istinu, nikad nisam pognuo glavu pred njima i uvek ću da štitim srpski narod od onoga što je bilo, uvek da govorim kakve su zločine ustaše nad Srbima počinile, ali i uvek da ukazujem na opasnosti koje nam budućnost donosi.
Predsednik je podsetio da država brine o stambenom pitanju svih građana i najavio rešenje za one koji se još uvek nisu skućili.
- Danas, mi ni na sportskom, kulturnom ni političkom polju ne bismo mogli da postignemo mnoge uspehe da nije vas Srba Krajišnika. Vi ste sastavni deo svih naših pobda. Zajedno sa nama i tugujete i radujete se. A mi ćemo tek da naučimo vaše pesme o zavičaju i da govorimo o boli i nepravdi koja vam je naneta - ukazao je predsednik.
- Vi imate srce kakvo se nigde na svetu ne nalazi i koje danas kuca i bori se za Srbiju više nego ikada ranije. A naše je da ne zaboravimo zajedno sa vama ni zavičaj iz koga ste potekli, i da ukazujemo na one politike koje su doprinele vašem proterivanju sa ognjišta - rekao je Vučić.
Na kraju obraćanja, predsednik Vučić se još jednom zahvalio okupljenima koji su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom.
