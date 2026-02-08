Politika

"NIKAD NISAM POGNUO GLAVU NITI SE PLAŠIO ONIH KOJI SU VAS PROTERALI" Vučić se obratio Krajišnicima na sajmu u Novom Sadu

V.N.

08. 02. 2026. u 11:05

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas sedmi Sajam zavičaja na Novodskom sajmu.

НИКАД НИСАМ ПОГНУО ГЛАВУ НИТИ СЕ ПЛАШИО ОНИХ КОЈИ СУ ВАС ПРОТЕРАЛИ Вучић се обратио Крајишницима на сајму у Новом Саду

Foto: PrintskrinTV Pink

Otvaranju su prisustvovali i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, kao i ministri Nikola Selaković, Nemanja Starović, Milica Đurđević - Stamenkovski, Adrijana Mesarović.

Predsednik Vučić je zahvalio svim prisutnima i rekao da će govoriti kratko zbog važnog posla koji ga čeka u Beogradu:

Predsednik se potom obratio okupljenima i rekao:

 - Nisam se plašio onih koji su vas progonili, terali i ubijali. Uvek sam govorio istinu, nikad nisam pognuo glavu pred njima i uvek ću da štitim srpski narod od onoga što je bilo, uvek da govorim kakve su zločine ustaše nad Srbima počinile, ali i uvek da ukazujem na opasnosti koje nam budućnost donosi.

Predsednik je podsetio da država brine o stambenom pitanju svih građana i najavio rešenje za one koji se još uvek nisu skućili.

 - Danas, mi ni na sportskom, kulturnom ni političkom polju ne bismo mogli da postignemo mnoge uspehe da nije vas Srba Krajišnika. Vi ste sastavni deo svih naših pobda. Zajedno sa nama i tugujete i radujete se. A mi ćemo tek da naučimo vaše pesme o zavičaju i da govorimo o boli i nepravdi koja vam je naneta - ukazao je predsednik.

 - Vi imate srce kakvo se nigde na svetu ne nalazi i koje danas kuca i bori se za Srbiju više nego ikada ranije. A naše je da ne zaboravimo zajedno sa vama ni zavičaj iz koga ste potekli, i da ukazujemo na one politike koje su doprinele vašem proterivanju sa ognjišta - rekao je Vučić.

Na kraju obraćanja, predsednik Vučić se još jednom zahvalio okupljenima koji su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

I ZEMLJU BI PRODAO DA MOŽE! Kako je lažni ekolog Zlatko Kokanović postao simbol blokaderske politike i glavna uzdanica tzv. studentske liste
Politika

0 8

I ZEMLJU BI PRODAO DA MOŽE! Kako je lažni ekolog Zlatko Kokanović postao simbol blokaderske politike i glavna uzdanica tzv. studentske liste

SLUČAJ Zlatka Kokanovića pokazuje kako se politički aktivizam bez znanja, doslednosti i odgovornosti lako pretvara u sredstvo destabilizacije. Umesto dijaloga, blokade, umesto argumenata - uvrede, umesto rešenja - performanse. U tom smislu, tzv. studentska lista ne deluje kao nova snaga, već kao rebrendirana druga liga bivšeg režima, sa starim metodama i istim ciljem: haos umesto politike.

08. 02. 2026. u 11:55

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI BEŽALI OD OSVETE SRBA! Panika na auto-putu zbog navijača (VIDEO)

HRVATI BEŽALI OD OSVETE SRBA! Panika na auto-putu zbog navijača (VIDEO)