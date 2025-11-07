ZIMA STEŽE SRBIJU, STIŽE I SNEG: Spremite kapute i jakne - evo kakvo nas vreme danas očekuje

VREME u Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama ujutro moguć i kratkotrajni sneg, a više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje.

Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od dva do osam stepeni, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.

Vreme u Beogradu

Umereno do potpuno oblačno i malo hladnije sa uslovima za slabu kratkotrajnu kišu, ali tokom većeg dela dana suvo, s vetrom slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim i najnižom temperaturom oko sedam, a najvišom dnevnom oko 13 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 14. novembra, do ponedeljka će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom.

U utorak se očekuje delimično razvedravanje, još ponegde je moguća sasvim slaba kiša, dok će od srede biti suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju perioda i malo toplije.

(Sputnjik)