ZIMA STEŽE SRBIJU, STIŽE I SNEG: Spremite kapute i jakne - evo kakvo nas vreme danas očekuje
VREME u Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama ujutro moguć i kratkotrajni sneg, a više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje.
Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od dva do osam stepeni, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.
Vreme u Beogradu
Umereno do potpuno oblačno i malo hladnije sa uslovima za slabu kratkotrajnu kišu, ali tokom većeg dela dana suvo, s vetrom slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim i najnižom temperaturom oko sedam, a najvišom dnevnom oko 13 stepeni.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 14. novembra, do ponedeljka će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom.
U utorak se očekuje delimično razvedravanje, još ponegde je moguća sasvim slaba kiša, dok će od srede biti suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju perioda i malo toplije.
(Sputnjik)
"IZVEŠTAJI GENERALŠTABA SU NEISTINA, SVE JE IZGUBLjENO!" Ukrajinska vojska otkriva šta se dešava u paklu Pokrovska
UKRAJINSKE snage nastavljaju uporno da brane džep oko Pokrovska i Mirnograda, uprkos nemilosrdnim ruskim napadima koji sve više ugrožavaju linije snabdevanja i povećavaju rizik od potpunog okruženja-
06. 11. 2025. u 14:56
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONI SU TVOJE ŽRTVE!" Papa javno prozvao Trampa zbog situacija u "srpskom" gradu
PAPA Lav pozvao je na "duboko razmišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Državama, rekavši da su mnogi ljudi "duboko pogođeni" politikom masovnih deportacija.
06. 11. 2025. u 12:50
Komentari (0)