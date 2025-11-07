Društvo

ZIMA STEŽE SRBIJU, STIŽE I SNEG: Spremite kapute i jakne - evo kakvo nas vreme danas očekuje

Novosti online

07. 11. 2025. u 00:00

VREME u Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama ujutro moguć i kratkotrajni sneg, a više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje.

ЗИМА СТЕЖЕ СРБИЈУ, СТИЖЕ И СНЕГ: Спремите капуте и јакне - ево какво нас време данас очекује

Foto Novosti

Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od dva do osam stepeni, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.

Vreme u Beogradu

Umereno do potpuno oblačno i malo hladnije sa uslovima za slabu kratkotrajnu kišu, ali tokom većeg dela dana suvo, s vetrom slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim i najnižom temperaturom oko sedam, a najvišom dnevnom oko 13 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 14. novembra, do ponedeljka će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom.

U utorak se očekuje delimično razvedravanje, još ponegde je moguća sasvim slaba kiša, dok će od srede biti suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju perioda i malo toplije.

(Sputnjik)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MINISTAR POPOVIĆ U TUZLI IZRAZIO SAUČEŠĆE: Ponudio pomoć Srbije povodom tragedije u Domu penzionera
Društvo

0 2

MINISTAR POPOVIĆ U TUZLI IZRAZIO SAUČEŠĆE: Ponudio pomoć Srbije povodom tragedije u Domu penzionera

POVODOM tragičnog događaja u Domu penzionera u Tuzli, u kojem je život izgubilo trinaest osoba, a više njih je povređeno, od kojih je petoro u izuzetno teškom stanju, ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenad Popović, sastao se danas u Tuzli sa gradonačelnikom Zijadom Lugavićem i uputio najdublje saučešće porodicama stradalih, kao i svim građanima Tuzle i Bosne i Hercegovine.

06. 11. 2025. u 18:55

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA ISPALA! Novak Đoković mu obećao da će doći na oproštaj, a onda otišao u Atinu

KAKVA ISPALA! Novak Đoković mu obećao da će doći na oproštaj, a onda otišao u Atinu