STIŽE SNEG: U Srbiji danas smena magle, sunca i kiše - Evo kad će se sve zabeleti

Ana Đokić

22. 12. 2025. u 07:35

U SRBIJI se danas očekuje magla i niska oblačnost, koja će se u Timočkoj krajini, na severu i zapadu Srbije, kao i po pojedinim kotlinama zadržati i veći deo dana, dok se na istoku Srbije ponegde očekuje i sipeća kiša (rosulja), a u ostalim krajevima umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će u većem delu zemlje biti slab, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren, istočni i jugoistočni.

Najviša temperatura do 8 stepeni

Najniža temperatura kretaće se od -2 do 4 stepena, a najviša dnevna od 4 do 8 stepeni.

Uveče i tokom noći ponovo se očekuje lokalno formiranje magle.

I u Beogradu je za jutros prognozirana magla i niska oblačnost, a tokom dana umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab, jugoistočni, dok će najniža temperatura iznositi od 1 do 3 stepena, a najviša dnevna oko 7 stepeni.

RHMZ je dao prognozu i narednih nekoliko dana.

U sredu i četvrtak sneg

U utorak se magla i niska oblačnost očekuju uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije, a u ostalom delu Srbije umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Sredinom dana na jugozapadu i zapadu, posle podne i uveče i u centralnim i istočnim predelima, a u sredu i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. U četvrtak oblačno mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Od petka umereno oblačno, malo svežije i uglavnom suvo vreme. U košavskom području u većini dana duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni, jugoistočni vetar koji će od petka biti u slabljenju.

