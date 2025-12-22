Društvo

VREME DANAS: Oblačno i maglovito jutro, tokom dana sunce, do osam stepeni

В. Н.

22. 12. 2025. u 00:01

VREMENSKA prognoza za ponedeljak, 22. decembar.

ВРЕМЕ ДАНАС: Облачно и магловито јутро, током дана сунце, до осам степени

Foto: N. Živanović

Vreme u Srbiji

Ujutru magla i niska oblačnost, koja će se u Timočkoj krajini, na severu i zapadu Srbije, kao i po pojedinim kotlinama zadržati i veći deo dana, dok se na istoku Srbije ponegde očekuje i sipeća kiša (rosulja).

U ostalim krajevima umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima.
U većem delu zemlje slab, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren, istočni i jugoistočni vetar.
Najniža temperatura od -2 do 4 stepena, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni.
Uveče i tokom noći ponovo se očekuje lokalno formiranje magle.

Vreme u Beogradu

Ujutru magla i niska oblačnost, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar slab, jugoistočni.
Najniža temperatura od 1 do 3 stepena, najviša dnevna oko 7 stepeni.

Prognoza narednih dana

U utorak magla i niska oblačnost uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije, u ostalom delu Srbije umereno oblačno sa sunčanim intervalima.
Sredinom dana na jugozapadu i zapadu, posle podne i uveče i u centralnim i istočnim predelima, a u sredu i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom.
U četvrtak oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.
Od petka umereno oblačno vreme, malo svežije i uglavnom suvo.
U košavskom području u većini dana umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni, jugoistočni vetar, koji će od petka biti u slabljenju.

(Sputnjik)

