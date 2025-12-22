ŽENE DANAS NIKAKO NE SMEJU DA URADE OVO: Slavimo začeće svete Ane - Obavezno se mora ispoštovati običaj

SRPSKA pravoslavna crkva i svi vernici danas slave praznik posvećen Začeću Svete Ane, odnosno danu kada joj se arhangel Gavrilo javio i rekao da u sebi nosi devicu Mariju.

Začeće Svete Ane je posebno važan praznik za sve žene, naročito za one koje imaju malu decu ili žele da se ostvare u ulozi majke. Pravedni Joakim i Ana nisu imali dece punih pedeset godina svog braka. Prema legendi, Ana je Bogorodicu donela na svet u svojim sedamdesetim godinama.

Prema narodnom verovanju, Ana je sa svojim mužem Joakimom živela 50 godina bez dece i iako im je to bila najveća želja i iako su se stalno molili i živeli bogougodno, ona im se nikako nije ostvarivala. Kada su već odustali, javio im se arhangel Gavrilo i rekao da su im molitve uslišene od Boga i da će roditi ćerku Mariju.

Njihova ćerka je blagoslovena od Boga i svih kolena ljudskih, Presveta Deva Marija Bogorodica koja je rodila Isusa Hrista, spasioca čovečanstva, te su na taj način oni postali bogooci, tj. bogopraroditelji. Joakim je živeo 80, a Ana 79 godina.

Kako kažu običaji, danas žene ne bi trebalo da rade nikakve poslove, već samo da se mole Svetoj Ani za zaštitu dece ili začeće, ukoliko još uvek nemaju poroda.

Bolesne žene na ovaj dan idu u manastire na molitve, a nerotkinje odlaze na konak i ostaju tamo po tri dana, kako bi se molile Svetoj Ani da ostanu u blagoslovenom stanju.

U stara vremena muškarci čije bi žene posle dužeg vremena zatrudnele, odlazili su u ponoć uoči današnjeg dana na vilina ili druga urokljiva mesta i pobadali krstiće napravljene od tisovog drveta.

Ponegde se zadržao i paganski običaj, gde majke sa ženskom decom idu oko kuće i bacaju pepeo ili proso da bi sačuvale kuću od zlih čini.

Molitva na dan Svete Ane:

“Danas se uze bezdetnosti razrešuju, jer je Joakima i Anu uslišio Bog, jasno im obećavši da će, iako su ostareli, roditi presvetu Bogorodicu. Iz nje se Sam rodio Neopisani, postavši Čovek naredivši Anđelima da joj kliču: Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom!”

