POČELA GREJNA SEZONA U SRBIJI! Evo šta treba da uradite ako su vam radijatori hladni

ZVANIČNO je počela grejna sezona u Srbiji. Jutros od 6 sati su topli radijatori.

Foto Shutterstock

Direktor JKP "Beogradske elektrane" Vanja Vukić izjavio je za RTS da grejni dan traje od 6 do 22 sata i pozvao građane da prijave curenja ili negrejanje celih objekata. Sa druge strane, na pelete se greje oko 160.000 domaćinstava. Marko Marinković iz JP "Vojvodinašume" kaže da je pik potražnje u ovom delu godine, te da su stovarišta trenutno ispražnjena.

U Srbiji se najviše domaćinstava greje na ogrevno drvo (oko 1,3 miliona stanova), zatim na struju (oko 352.000 stanova) i na gas (oko 279.000 stanova).

Postoji 60 toplana sa sistemom daljinskog grejanja u zemlji, najviše stanova, više od 360.000, toplane greju u Beogradu.

Na pelete se greje oko 160.000 domaćinstava, dok je raniji podatak iznosio oko 100.000, što ukazuje na rastuću popularnost ovog vida grejanja.

Ako dnevna temperatura bude veća od 15 stepeni i traje duže od četiri sata, prekida se sa grejanjem, a kada temperatura padne ispod 12 stepeni, nastavlja se sa isporukom. Ako temperatura padne ispod nule u 22 sata, grejanje će biti 24 sata", navodi Vukić.

Napominje da probleme sa grejanjem građani mogu prijaviti na broj telefona 0800 11011, a prioritetno ako dođe do curenja ili negrejanja celih objekata.

Sezona grejanja počela je i u Šapcu, javlja dopisnica RTS. Đorđe Karić, v.d. direktora JKP "Toplana Šabac", izjavio je da su u potpunosti spremni za početak sezone, ističući da i u Šapcu grejni dan traje od 6 do 22 sata.

Nema grejanja u Jagodini

Najviše problema ipak imaju toplane u četiri grada – Jagodina, Senta, Vrabas i Bečej, gde do danas nije bilo ni toplih proba.

Hladni su radijatori koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja, javlja dopisnica RTS-a iz Jagodine. Ogroman je dug jagodinske toplane za utrošeni gas, a nadležni nisu želeli za RTS da komentarišu situaciju sa grejanjem u gradu.

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,1835 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Problem se ranije prevazilazio uz podršku Ministarstva energetike i menedžmenta "Srbije gasa". Potrošači se i ovaj put nadaju pomoći države za prevazilaženje problema.

Ne paničite – biće peleta

Marko Marinković iz JP "Vojvodinašume" kaže da je najveća potražnja za grejnim gorivom u ovom delu godine, pa su stovarišta peleta i grejnog drva trenutno ispražnjena.

"Stabilno proizvodimo tokom godine, pa ne treba paničiti, biće peleta, to je pitanje dinamike isporuke. Izvoz peleta je veliki, pa ako bude problema država će uvesti mere da bi se osigurala energetska bezbednost", navodi Marinković.

Prema njegovim rečima, povećana je potražnja za peletima jer se povećao broj ljudi koji su instalirali peći na to gorivo.

"Savet građanima je da ogrev kupuju tokom godine, jer su cene povoljnije pre jeseni. Najbitnije je da energenata i goriva ima dovoljno, ali treba ih na vreme obezbediti jer je tržište živa stvar", ukazuje Marinković.

Grejna sezona traje do 15. aprila, a zatim će do 3. maja objekti biti zagrevani kada se prognozira srednja dnevna temperatura od 12 stepeni i niža.

(RTS)

BONUS VIDEO