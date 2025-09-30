NI HAG NI NATO NISU SLOMILI SRPSKOG GENERALA: Robijao zbog "komandne odgovornosti" jer nije hteo lažno da optuži svoju državu i vojsku

GENERAL Nebojša Pavković, ratni komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i docnije Načelnik Generalštaba, koga NATO 1999. nije uspeo da porazi u boju, povratkom u Srbiju, posle 20 godina tamnovanja, konačno je dobio rat protiv istog protivnika, samo ovoga puta maskiranog u civilnu odeću i pod nezgrapnim imenom Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove.

Foto A. Stanković





Sa istim dostojanstvom koje je pokazivao na ratištu i u zatvoru u Finskoj, Pavković je stigao u Beograd avionom Vlade Srbije i odmah je transportovan u Vojnomedicinsku akademiju, gde je podvrgnut medicinskom ispitivanju.

Informer/Privatna arhiva General Pavković u avionu za Beograd

Oni koji se podsmevaju tvrdnji da Alijansa nije dobila rat protiv srpske vojske oružjem, treba da pročitaju memoare američkog generala Veslija Klarka, komandanta NATO agresije, u kojima je priznao da nije mogao da izađe na kraj sa Trećom armijom zbog čega mu je uništena, i vojna i očekivana politička karijera. O tome je govorio general Pavković reporteru "Novosti" Daraganu Vujičiću koji ga je u martu 2024. posetio u zatvoru u Finskoj.

- Tpeća armija nije izgubila rat i nije kapitulirala, kako to pojedinci žele da predstave. Ako je neko kapitulirao onda je to tadašnja vlast koja je naredila Komandi Treće armije da povuče svoje jedinice sa Kosmeta i juga Srbije. Ne samo da Tpeća armija nije kapitulirala, već je jedina na svetu koja je preživela i opstala posle sukoba sa najjačom vojnom alijansom. Zbog toga će godina 1999. u istorijskoj večnosti ostati upamćena po nečovečnosti našeg protivnika i po neviđenom heroizmu jednog malog naroda i njegovih najboljih sinova - vojnika Tpeće armije, Prištinskog i Niškog korpusa. Godina 1999. octaće upamćena i po njima - 522 poginula i 32 nestala junaka, koji su svojoj zemlji dali sve. Octaće upamćena i po 1.090 ranjenih i osakaćenih xepoja, pripadnika Tpeće armije - govorio je general Pavković, iako je znao da će ga to skupo koštati.

Foto: Tanjug Generali, heroji i haški osuđenici Pavković i Lazarević

Naime, on je tada jedini sa optužnice za "udruženi zločinački poduhvat" i dalje bio u zatvoru. Sreten Lukić, Nikola Šainović, Dragoljub Ojdanić i Vladimir Lazarević su, u skladu sa uobićajenom sudskom praksom, posle odsluženih dve trećine kazne pušteni na slobodu, ali ne i Pavković iako je u avgustu 2020. ispunio taj uslov. Iako su finske vlasti ocenile njegovo ponašanje kao besprekorno haški Mehanizam je inistirao da general ostane iza rešetaka, a obrazloženje te nehumane odluke je razobličilo i nju i samu optužnicu po komandnoj odgovornosti za "za zločine protiv čovečnosti".

- Pretraga pokazuje da je Pavković učestvovao u više intervjua tokom 2019. i 2020. tokom kojih je osporavao svoju krivičnu odgovornost, tvrdio da je nepravedno osuđen, veličao doprinose svih vojnika VJ za njihovu akciju u "zaustavljanju hiljada umobolnih terorista" i u više navrata je koristio uvrede za Albance. Ton ovih intervjua je uznemirujući i odražava da i dalje može postojati rizik da Pavković ponovo počini krivično delo nakon što bude pušten na slobodu - napisao je sudija Karmel Ađijus, predsednik Haškog mehanizma, sugerišući da bi 2020. "bolesni vojni penzioner na slobodi mogao da zarati sa NATO, a možda i da ga pobedi". Na tu sugestiju koja je uvreda i za Alijansu i za zdrav razum, Ađijus je dodao da njegovu "zabrinutost pojačavaju" Pavkovićeve knjige, u kojima je prezentovan autentična dokumentacija iz vremena rata na KiM.

Karmel Ađijus / Foto EPA Karmel Ađijus

- Nakon što mu je ponuđena prilika da komentariše ovaj obiman materijal, Pavković je samo odgovorio da "nikada nije pokazao nepoštovanje žrtava", pa ni tokom razgovora sa novinarima. Dodao je da je napisao knjige koje nisu "propagandni materijal" već predstavljaju "sve događaje, uključujući zločine koje su počinili pripadnici moje vojske i oni koji nisu bili moji podređeni" i da ga je na to inspirisala "činjenica da je Ramuš Haradinaj napisao knjigu dok je još bio u Pritvorskoj jedinici opisujući kako je ubijao vojnike, policajce i civile, a da mu niko to nije zamerio". Primećujem da Pavković ne osporava autentičnost intervjua koji mu se pripisuju, niti smisleno objašnjava svoje višestruke prethodne izjave koje pokazuju nedostatak kritičkog razmišljanja ili istinskog kajanja za zločine koje je počinio - napisao je haški sudija Ađijus, tonom koji podseća na inkvizitorski.

Foto EPA, Profimedija, medija centar "Odbrana“, dokumentacija "NOVOSTI“ i iz knjige „Neraskidiva karika“ Ratni štab Treće armije

Haški mehanizam upravo zbog odbijanja da se pospe pepelom i lažno optuži svoju vojsku nije puštao Pavkovića na slobodu, iako je znao za pogoršavanje njegovog zdravstvenog stanja. Ađijus je verovatno očekivao da će se Pavković slomiti. Da je zaista pročitao Pavkovićeve intervjue shvatio bi da je to uzaludan poduhavat u slučaju vojskovođe koji nije popustio ni pred najvećom vojnom silom u istoriji.

- Bitka za Košare bila je strašna. Uz velike žrtve, od 9. aprila do 14. juna zustavili smo proboj terorista ka Drenici. Ali, bitka na Paštriku, koja je trajala od 26. maja do 14. juna, u našim borbenim dokumentima zabeležena je kao najteža. Pored pripadnika terorističke OVK i regularne vojske Albanije, tukli smo se i protiv Strateške avijacije SAD koja je samo 26, 27. i 31. maja na naše položaje izručila oko 200 najrazornijih bombi koje su delove planine pretvorile u "mesečevo tlo". Ideja generala Veslija Klarka, tadašnjeg komandanta NATO, bila je da oko 20.000 vojnika regularne armije Albanije, NATO i OVK iz pravca Kuksa i Kruma u Albaniji preko Paštrika ubaci u Metohiju i tako slomi odbranu Prištinskog korpusa. Mimo ustaljene linije NATO komandovanja, Klark je angažovao i Američku stratešku avijaciju, bombardere B-52 i B-1 koji su tukli naše jedinice iz stratosfere - pričao je 2017. general Pavković.

Foto Ministarstvo odbrane Republike Srbije, RTS printskin, Profimedija, lična arhiva generala Nebojše Pavkovića i učesnika bitke na Paštriku, Dokumentacija „Novosti“, Vikipedija... Bombardovanje američke strateške avijacije

Dobro se sećao 31. maja 1999. kada je od naših obaveštajaca dobio Klarkovo naređenje da se intenziviraju udari strateških bombardera i da se koriste kasetne bombe.

- Naježio sam se. Dva dana ranije u rejonu sela Planeja našao sam se u blizini mesta gde je palo 12 teških projektila iz B-52. Taj osećaj ne može rečima da se opiše. Poslednji raport iz Klarkovog štaba primio sam 4. juna 1999 i u njemu je američki komandant konstatovao da nije zadovoljan postignutim rezultatima OVK na Paštriku i da su "srpske snage uspele da se odbrane i preokrenu situaciju u svoju korist". Doslovno je ocenio: "NATO vodi borbu protiv sposobnog protivnika čije jedinice vešto menjaju položaje i izbegavaju avijaciju NATO. Protivnik je uspeo da razbije sve veće baze OVK" - naveo je general Pavković.

Nije preterano nazvati nerazumnim očekivanje haških birokrata da mogu da slome generala koji je zaustavio NATO. Jednako neintiligentno je i očekivanje haškog Mehanizma da će izbeći istorijsku odgovornost odlukom da u zadnji čas teško bolesnog vojskovođu pusti na slobodu. Istorijska pobeda je na Pavkovićevoj strani.

INKVIZITORSKI MEHANIZAM

ADVOKAT Toma Fila sa velikim iskustvom iz Haga objašnjava ucenjivačku praksu prema Pavkoviću i Srbima uopšte:

- Presuda nije dovoljna, pošto optuženi tokom procesa nisu priznavali krivicu za dela koja im se pripisuju. Ađijus traži od osuđenika da, pošto su izdržali kaznu, treba da idu i da viču da su krivi za sve, da daju intervjue u kojima to govore.