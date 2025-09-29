"JA SAM NA PRAVOJ STRANI, STRANI KOJA JE ZA BUDUĆNOST, MIR I PROSPERITET": Jasna poruka sa skupa "Građani protiv blokada"

VIŠE od 157.000 građana širom Srbije okupilo se u 167 gradova i mesta na mirnim šetnjama protiv blokada, šaljući poruku jedinstva, mira i slobode kretanja.

Foto: Printscreen

- Danas sam ovde zato što volim svoj grad i volim svoju državu. I da bi pokazao svojim sugrađanima da sam na pravoj strani. To jest na onoj strani koja je za budućnost, prosperitet, da ima posla za sve i da svi živimo lepše - rekao je sugrađanin.

- Negde sam pročitala da se danas u Srbiji organizuju građani na 200 lokacija. Divno je čuti da su mir i sloboda na strani većine građana.

