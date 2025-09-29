Društvo

"JA SAM NA PRAVOJ STRANI, STRANI KOJA JE ZA BUDUĆNOST, MIR I PROSPERITET": Jasna poruka sa skupa "Građani protiv blokada"

V.N.

29. 09. 2025. u 23:15

VIŠE od 157.000 građana širom Srbije okupilo se u 167 gradova i mesta na mirnim šetnjama protiv blokada, šaljući poruku jedinstva, mira i slobode kretanja.

ЈА САМ НА ПРАВОЈ СТРАНИ, СТРАНИ КОЈА ЈЕ ЗА БУДУЋНОСТ, МИР И ПРОСПЕРИТЕТ: Јасна порука са скупа Грађани против блокада

Foto: Printscreen

- Danas sam ovde zato što volim svoj grad i volim svoju državu. I da bi pokazao svojim sugrađanima da sam na pravoj strani. To jest na onoj strani koja je za budućnost, prosperitet, da ima posla za sve i da svi živimo lepše - rekao je sugrađanin. 

- Negde sam pročitala da se danas u Srbiji organizuju građani na 200 lokacija. Divno je čuti da su mir i sloboda na strani većine građana. 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete

Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete