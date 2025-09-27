UČENICI VEŠTO GLUMILI POVREDE U SAOBRAĆAJU: Dvodnevno takmičenje đaka u Crvenom krstu u pružanju prve pomoći

U dvorištu Crvenog krsta u Siminoj ulici u Beogradu, nekoliko desetinaučenika iz raznih krajeva Srbije juče je dobilo zadatak da štouverljivije prikaže otvoreni prelom potkolenice i zatvoreni prelomvilice. Upravo tim scenskim prikazima počelo je dvodnevno državnotakmičenje u pružanju prve pomoći i realističkom prikazu povreda, stanja ioboljenja, čiji će glavni deo danas biti održan na šest poligona dužSavskog keja.

Arsenije Radenović

Do državnog takmičenja stiglo je 46 ekipa - iz Boljevca, Doljevca, Kosovske Mitrovice, Niša, Kragujevca, Kraljeva, Novog Sada, Sombora, Sremske Mitrovice, Rume, Užica, nekoliko beogradskih opština... Tema ovogodišnjeg takmičenja je pružanje prve pomoći u saobraćajnim nezgodama. Tokom oba takmičenja, učesnici će se naći u "scenarijima" u kojima učestvuju vozači, motociklisti, pešaci i drugi učesnici u saobraćaju - u uslovima koji što vernije oslikavaju relne situacije. U takmičarskim zonama na Savskom keju, ekipe prve pomoći će pokazati koliko su spretne, pripremljene i obučene da reaguju u trenucima kada je svaki minut dragocen.

- Mi smo realističari, deo tima koji je neophodan da bi se prva pomoć naučila na pravi način - istakla je prim. dr Biljana Obradović, predsednik organizacionog odbora republičkog takmičenja ekipa prve pomoći Crvenog krsta Srbije. - Ovo takmičenje ne treba da bude spektakl za publiku, niti horor-poligon. Naš zadatak je da osmislimo poligone koji će izgledati što realnije, da prikažemo stvarne situacije, jer upravo kroz takve slike građani uče.

Arsenije Radenović

Vikao kao da ga stvarno boli Iz Niša je doputovala i ekipa koja se priprema još od gradskog takmičenja u aprilu. Vasilije Spasić iz ove ekipe, učestvuje u takmičenju kao "pacijent". Njegov zadatak je da izgleda što uverljivije - da padne, zastenje, pokrije modricu, da zgrči lice kao posle teške nesreće. - Glumom sam se bavio i ranije, ali ovo mi je poseban izazov, nije lako biti "ubedljivo" povređen - kaže nam Vasilije. - Kad sam prvi put vikao od bola na poligonu, instruktor je dotrčao misleći da mi se nešto dogodilo. Znao sam da sam dobro odglumio. Kad znate da vaše povrede nekome mogu pomoći da nauči kako da spase život, onda sve dobija smisao.

Umesto flastera i zavoja, đaci su u simulacijama koristili veštačku krv, specijalne maske, šminku i plastične rekvizite, sve kako bi prelomi i povrede delovali što uverljivije. Na licima i nogama "povređenih" bile su modrice,rasekotine, hematomi, a svaki detalj bio je pažljivo izveden da podseća na stvarnu nesreću.

- Ovo nije festival glamura, već realizam u službi znanja -rekao je prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije.- Najvažnije je da sve što prikažete bude jednostavno, ali što bliže stvarnosti.

Cilj akcije je da učesnici demonstriraju ne samo brzinu i preciznost, već i humanost, timski duh i sposobnost da reaguju pod pritiskom.

- Mnogi zaposleni u Crvenom krstu karijeru su počeli kao takmičari, a pojedini su kasnije postali evropski prvaci u pružanju prve pomoći - rekao je Radovanović.

Među ovogodišnjim učesnicima su i učenice iz beogradske opštine Stari grad - Lenka Raičković, Ana Ivanović i Isidora Đokić - koje su se, kako kažu, intenzivno pripremale od maja. Sa osmehom, ali i blagom tremom, nadaju se da će sve proteći u najboljem redu i da će uspešno izneti svoje uloge na poligonu.