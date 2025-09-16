PROMENA VREMENA VEĆ OD POPODNEVA: Ovaj deo Srbije prvi na udaru pljuskova sa grmljavinom

UJUTRU po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije kratkotrajna magla.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Sredinom dana i posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju, u zoni fronta i pljuskova lokalno i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 26 stepeni na severu Vojvodine do 33 stepena na jugu i istoku Srbije.

U sredu promenljivo, vetrovito i svežije

U sredu promenljivo oblačno uz prestanak padavina, vetrovito i svežije. Duvaće umeren i jak, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i olujni severozapadni vetar.

Od četvrtka pretežno sunčano - jutra će biti prohladna, naročito u četvrtak i petak, a dnevne temperature u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni.

