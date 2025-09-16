PROMENA VREMENA VEĆ OD POPODNEVA: Ovaj deo Srbije prvi na udaru pljuskova sa grmljavinom
UJUTRU po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije kratkotrajna magla.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Sredinom dana i posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju, u zoni fronta i pljuskova lokalno i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 26 stepeni na severu Vojvodine do 33 stepena na jugu i istoku Srbije.
U sredu promenljivo, vetrovito i svežije
U sredu promenljivo oblačno uz prestanak padavina, vetrovito i svežije. Duvaće umeren i jak, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i olujni severozapadni vetar.
Od četvrtka pretežno sunčano - jutra će biti prohladna, naročito u četvrtak i petak, a dnevne temperature u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni.
BONUS VIDEO: BESNI OLUJA: Sevaju munje nad Beogradom
Preporučujemo
CIKLON SA ATLANTIKA JURI PREMA SRBIJI: Evo kada nevreme stiže u našu zemlju
15. 09. 2025. u 14:10
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)