Društvo

VOZAČI, OBRATITE PAŽNJU: Nove mogućnosti za izdavanje vozačke dozvole

D.K.

31. 08. 2025. u 16:35

GRAĐANI Srbije od sada imaju mogućnost da zahtev za zamenu vozačke dozvole podnesu elektronskim putem preko Portala eUprava. Ova usluga omogućava i dostavu nove dozvole na adresu prebivališta, što znatno olakšava proceduru.

ВОЗАЧИ, ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ: Нове могућности за издавање возачке дозволе

Foto: Tanjug

Kada možete koristiti uslugu?

Zahtev se može podneti u sledećim slučajevima:

  • nakon isteka probne vozačke dozvole ili ranije izdate dozvole (najranije 30 dana pre isteka),
  • prilikom promene ličnog imena ili prebivališta,
  • u slučaju gubitka, krađe ili uništenja vozačke dozvole ili probne dozvole.

Da biste podneli elektronski zahtev, potrebno je da:

  • imate važeću ličnu kartu Republike Srbije,
  • budete prijavljeni na Portal eUprava putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili mobilne aplikacije ConsentID,
  • imate instaliranu aplikaciju za elektronsko potpisivanje (ili kvalifikovani sertifikat u klaudu),
  • potvrdite da nije došlo do značajne promene izgleda i da vaša lična karta nije starija od pet godina,
  • potvrdite da vaša ranija dozvola nije imala zdravstvena ograničenja.

Dostava dozvole na adresu

Nova vozačka dozvola može se dostaviti na kućnu adresu, a troškove dostave snosi podnosilac zahteva. Plaćanje se vrši prilikom uručenja pošiljke. Nakon prijema nove dozvole, stara ili probna dozvola mora biti uništena, a korišćenje nevažećih dokumenata u saobraćaju je zabranjeno.

Ukoliko dostava na adresu nije moguća ili korisnik to ne želi, obaveštenje o preuzimanju izdaje se u nadležnoj policijskoj upravi ili stanici.

Plaćanje i rokovi

Poslednji korak elektronskog zahteva je plaćanje. Uplatnica se automatski generiše, a rok za uplatu je 15 dana od dana izdavanja. Plaćanje se može izvršiti platnim karticama (VISA, Master, Maestro, Dina), elektronskim bankarstvom ili opštom uplatnicom.

(Mondo)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!

HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!