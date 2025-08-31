VOZAČI, OBRATITE PAŽNJU: Nove mogućnosti za izdavanje vozačke dozvole
GRAĐANI Srbije od sada imaju mogućnost da zahtev za zamenu vozačke dozvole podnesu elektronskim putem preko Portala eUprava. Ova usluga omogućava i dostavu nove dozvole na adresu prebivališta, što znatno olakšava proceduru.
Kada možete koristiti uslugu?
Zahtev se može podneti u sledećim slučajevima:
- nakon isteka probne vozačke dozvole ili ranije izdate dozvole (najranije 30 dana pre isteka),
- prilikom promene ličnog imena ili prebivališta,
- u slučaju gubitka, krađe ili uništenja vozačke dozvole ili probne dozvole.
Da biste podneli elektronski zahtev, potrebno je da:
- imate važeću ličnu kartu Republike Srbije,
- budete prijavljeni na Portal eUprava putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili mobilne aplikacije ConsentID,
- imate instaliranu aplikaciju za elektronsko potpisivanje (ili kvalifikovani sertifikat u klaudu),
- potvrdite da nije došlo do značajne promene izgleda i da vaša lična karta nije starija od pet godina,
- potvrdite da vaša ranija dozvola nije imala zdravstvena ograničenja.
Dostava dozvole na adresu
Nova vozačka dozvola može se dostaviti na kućnu adresu, a troškove dostave snosi podnosilac zahteva. Plaćanje se vrši prilikom uručenja pošiljke. Nakon prijema nove dozvole, stara ili probna dozvola mora biti uništena, a korišćenje nevažećih dokumenata u saobraćaju je zabranjeno.
Ukoliko dostava na adresu nije moguća ili korisnik to ne želi, obaveštenje o preuzimanju izdaje se u nadležnoj policijskoj upravi ili stanici.
Plaćanje i rokovi
Poslednji korak elektronskog zahteva je plaćanje. Uplatnica se automatski generiše, a rok za uplatu je 15 dana od dana izdavanja. Plaćanje se može izvršiti platnim karticama (VISA, Master, Maestro, Dina), elektronskim bankarstvom ili opštom uplatnicom.
(Mondo)
