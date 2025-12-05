Društvo

VREME DANAS: Opet kiša, oblaci nad Srbijom

Novosti online

05. 12. 2025. u 00:00

VREME u Srbiji oblačno sa slabom kišom u istočnim i jugoistočnim predelima Srbije.

ВРЕМЕ ДАНАС: Опет киша, облаци над Србијом

Foto: Novosti

Tokom pre podneva i sredinom dana kišna zona se širi i na ostale krajeve zemlje.

Vetar slab i umeren jugoistočni i istočni, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni (posebno tokom jutra i ponovo krajem dana).

Jutarnja temperatura od 3 do 8 stepeni, na jugu Banata oko 11, a najviša dnevna od 7 do 13 stepeni.

Vreme u Beogradu

Oblačno, od sredine dana povremeno sa slabom kišom.

Vetar umeren i jak jugoistočni, krajem dana i istočni.

Jutarnja temperatura oko 8 stepeni, najviša dnevna 11.

Vreme narednih dana

Za vikend će uslediti oblačno i hladno vreme, povremeno sa slabom kišom, u subotu na jugu Banata još uz umeren i jak istočni vetar.

Sledeće sedmice biće suvo, sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije.

(Sputnjik)

