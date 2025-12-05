VREME DANAS: Opet kiša, oblaci nad Srbijom
VREME u Srbiji oblačno sa slabom kišom u istočnim i jugoistočnim predelima Srbije.
Tokom pre podneva i sredinom dana kišna zona se širi i na ostale krajeve zemlje.
Vetar slab i umeren jugoistočni i istočni, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni (posebno tokom jutra i ponovo krajem dana).
Jutarnja temperatura od 3 do 8 stepeni, na jugu Banata oko 11, a najviša dnevna od 7 do 13 stepeni.
Vreme u Beogradu
Oblačno, od sredine dana povremeno sa slabom kišom.
Vetar umeren i jak jugoistočni, krajem dana i istočni.
Jutarnja temperatura oko 8 stepeni, najviša dnevna 11.
Vreme narednih dana
Za vikend će uslediti oblačno i hladno vreme, povremeno sa slabom kišom, u subotu na jugu Banata još uz umeren i jak istočni vetar.
Sledeće sedmice biće suvo, sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije.
(Sputnjik)
