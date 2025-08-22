JAKO NEVREME ĆE SE SRUČITI NA OVE DELOVE SRBIJE: Danas pljuskovi, grad i olujni vetar, RHMZ se oglasio rano jutros

U VOJVODINI, u zapadnoj i delu centralne Srbije (uključujući i područje Beograda) pretežno vedro, a kiša, pljuskovi i grmljavine očekuju se na jugu i istoku zemlje.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Tokom dana padavine i u ostalim krajevima uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine. Lokalno se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom, sa većom verovatnoćom pojave u pojasu od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja do istoka zemlje. Najviša temperatura od 24 do 31 °S.

Foto: Printskrin/RHMZ

ZA VIKEND SVEŽIJE UZ PRESTANAK PADAVINA



Za vikend (23 - 24.08.) prestanak padavina uz prijatnije temperature - smenjivaće se sunčani periodi i promenljiva oblačnost uz pojačan severozapadni vetar u Vojvodini, na istoku Srbije i u planinskim predelima. Maksimalne temperature od 23 do 26 °S, na krajnjem jugu i do 29 °S.



Početkom naredne sedmice ponovo toplije.