JAKO NEVREME ĆE SE SRUČITI NA OVE DELOVE SRBIJE: Danas pljuskovi, grad i olujni vetar, RHMZ se oglasio rano jutros
U VOJVODINI, u zapadnoj i delu centralne Srbije (uključujući i područje Beograda) pretežno vedro, a kiša, pljuskovi i grmljavine očekuju se na jugu i istoku zemlje.
Tokom dana padavine i u ostalim krajevima uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine. Lokalno se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom, sa većom verovatnoćom pojave u pojasu od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja do istoka zemlje. Najviša temperatura od 24 do 31 °S.
ZA VIKEND SVEŽIJE UZ PRESTANAK PADAVINA
Za vikend (23 - 24.08.) prestanak padavina uz prijatnije temperature - smenjivaće se sunčani periodi i promenljiva oblačnost uz pojačan severozapadni vetar u Vojvodini, na istoku Srbije i u planinskim predelima. Maksimalne temperature od 23 do 26 °S, na krajnjem jugu i do 29 °S.
Početkom naredne sedmice ponovo toplije.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
