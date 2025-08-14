NEMA MIROVANJA GODINE ZBOG BLOKADA FAKULTETA: Studenti zabrinuti da neće ispuniti uslov za narednu godinu, traže poseban status

STUDENTI masovno predaju fakultetima zahteve za "mirovanje godine", jer su se uplašili da u nekoliko gotovo vezanih ispitnih rokova sledeća tri meseca, neće ispuniti uslov za narednu godinu. Visokoškolske ustanove bi trebalo da odgovore na te zahteve do polovine septembra, ali već sad je gotovo izvesno da će status "mirovanja" izboriti samo retki, i to po ranije definisanim uslovima, iako je izjašnjavanju studenata o tome da li bi eventualno želeli da zamrznu godinu, prethodila izmena Statuta Univerziteta u Beogradu. Naime, iz Rektorata BU, već je stiglo tumačenje da blokade ne mogu biti razlog da se studentima odobri status mirovanja godine.

Rektorat UB na putu povratka u elitu, Foto Z. Jovanović

Izmenama Statuta je na postojeći spisak razloga zbog kojih studenti imaju pravo da traže "zamrzavanje godine" dodat još jedan - "nemogućnost ostvarivanja prava i obaveze definisanih studijskim programom usled okolnosti koje se nisu mogle predvideti, izbeći i otkloniti". Ipak, kako je protumačio Rektorat, izmenjana pravila ne mogu se retroaktivno primenjivati na celu školsku godinu.

Sudeći po objašnjenju nadležnih, blokade koje nisu eksciplitno ni pomenute, ne mogu biti razlog za "mirovanje" jer je nastava, posle blokada započetih krajem decembra, od maja koliko-toliko normalizovana. Kako nam je nezvanično rečeno, nova odredba je uneta kako bi se našao izlaz iz situacije u slučaju da blokade potraju do kraja tekuće školske godine.

- Ukoliko su se okolnosti zbog kojih je bilo nemoguće ostvarivanje prava i obaveza definisanih studijskim programom otklonile, nema mesta odobravanju mirovanja po tom osnovu, ali je i dalje to moguće učiniti u "drugim opravdanim slučajevima" - piše u obaveštenju. - Koji su to "drugi opravdani slučajevi", kao i trajanje perioda za koji se odobrava mirovanje, ceni svaki postupajući organ na visokoškolskoj ustanovi.

NEĆE SMANjIVATI BROJ BODOVA? POD kojim uslovima će studenti upisivati sledeću godinu zasada nije precizirano. O olakšicama koje su najavljivane u smislu smanjenja broja bodova za upis naredne godine o trošku budžeta, takođe, nema detaljnijih informacija. Nezvanično se pominje da se neće smanjivati broj ESP bodova, već će se omogućiti upis na budžet do popune budžetskih kvota. To praktično znači da, ako na nekom studijskom programu ima 500 mesta za budžet, a uslov od najmanje 48 ESPB ostvari 300 studenata, preostalih 200 mesta će se popuniti onima koji imaju manji broj bodova, prema redosledu na rang-listi.

Do sada se "pauza" odobravala zbog teže bolesti, upućivanja na studentsku stručnu praksu u trajanju od najmanje šest meseci, odsluženja i dosluženja vojnog roka, nege deteta do godinu dana života i posebne nege koja traje duže od detetove prve godine života i održavanja trudnoće. Takođe, studentu se može odobriti mirovanje i u slučaju nemogućnosti plaćanja školarine u trajanju od jedne školske godine, a to pravo imaju i studentkinje u postupku biomedicinski potpomognutog oplođenja.

Podnosilac zahteva za mirovanje treba da navede činjenice na kojima zasniva svoj zahtev, koje je potrebno dokazivati, osim ukoliko su opštepoznate. Šta će se u konkretnom slučaju smatrati neophodnim i dovoljnim dokazom, zavisi od prirode činjenica, ali i stava nadležnog organa na visokoškolskoj ustanovi.

- Status mirovanja se može odobriti na period od jedne školske godine ili na kraće periode - piše u obaveštenju Rektorata. - Student zadržava status budžetskog u okviru jedne školske godine, ako mu je odobreno mirovanje za period koji ističe pre kraja te školske godine. Za vreme statusa mirovanja student ne pohađa predavanja, ne polaže ispite i istovremeno ne može da prima stipendiju ili kredit, ni da živi u studentskom domu... Ukoliko se odobri mirovanje na period od jedne godine, student je dužan školarinu samo za jednu školsku godinu. Ukoliko se odobri mirovanje na kraći period, u okviru iste školske godine, student je dužan celu školarinu za tu školsku godinu.

Neki od profesora sa kojima smo razgovarali smatraju da je najbolje da se studenti što pre uključe u praćenje nastave i pohađanje ispita i iskoriste olakšice koje daju fakulteti. Pojedine visokoškolske ustanove su već donele odluke da se ispiti mogu polagati svakog meseca, da su ukinuli uslove za polaganje koji su u redovnim okolnostima postojali ili su omogućili da se ispit polaže iz više delova.

Zbog kratkog roka za završetak školske godine, oni se slažu da mnogi studenti neće moći da "očiste" godinu, što će im doći na naplatu u sledećoj, kada im se nagomilaju obaveze. Nije isključeno da će pojedini fakulteti i u narednoj školskoj godini morati da razmišljaju o olakšicama, kako bi se premostile posledice višemesečnih blokada fakulteta.

"Zamrznuta" godina se ne računa prilikom rangiranja za budžet, odnosno u ukupne godine studija, jer po Zakonu o visokom obrazovanju, rok za okončanje studija iznosi dvostruki broj školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, osim u slučaju studija uz rad.