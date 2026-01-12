TRAMVAJI NA DORĆOLU BLOKIRANI ZBOG BAHATIH VOZAČA: Parking servis uklanja vozila, nema većih zastoja u Beogradu

REDOVAN saobraćaj na tramvajskim linijama 2, 5 i 10 od jutros je blokiran na Dorćolu u ulicama Cara Dušana i Kraljice Marije zbog nepropisno parkiranih vozila, rečeno je Tanjugu u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP).

Foto: D. Milovanović

Prema rečima dežurnog dispečera GSP, čeka se da Parking servis ukloni vozila koja ometaju tramvajski saobraćaj.

Sve ostale linije gradskog saobraćaja od jutros prevoze putnike bez zastoja i nema izmenjenih trasa ni na jednoj liniji gradskog prevoza.

Na ulicama je od jutros ukupno 1.485 vozila GSP-a, od čega 127 tramvaja, 77 trolejbusa i 1.281 autobusa, koji saobraćaju po redu vožnje.

(Tanjug)

