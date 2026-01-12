TRAMVAJI NA DORĆOLU BLOKIRANI ZBOG BAHATIH VOZAČA: Parking servis uklanja vozila, nema većih zastoja u Beogradu
REDOVAN saobraćaj na tramvajskim linijama 2, 5 i 10 od jutros je blokiran na Dorćolu u ulicama Cara Dušana i Kraljice Marije zbog nepropisno parkiranih vozila, rečeno je Tanjugu u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP).
Prema rečima dežurnog dispečera GSP, čeka se da Parking servis ukloni vozila koja ometaju tramvajski saobraćaj.
Sve ostale linije gradskog saobraćaja od jutros prevoze putnike bez zastoja i nema izmenjenih trasa ni na jednoj liniji gradskog prevoza.
Na ulicama je od jutros ukupno 1.485 vozila GSP-a, od čega 127 tramvaja, 77 trolejbusa i 1.281 autobusa, koji saobraćaju po redu vožnje.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Pomoć građanima zbog vanredne situacije izazvane snežnim padavinama
Preporučujemo
REZULTATI POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA: Voze brzo, pijano i drogirano
09. 01. 2026. u 12:58
SRBIJA I DALjE ZAVEJANA: Saobraćaj otežan - Problemi sa strujom i vodom (FOTO/VIDEO)
08. 01. 2026. u 09:46
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)