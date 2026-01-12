Društvo

TRAMVAJI NA DORĆOLU BLOKIRANI ZBOG BAHATIH VOZAČA: Parking servis uklanja vozila, nema većih zastoja u Beogradu

В.Н.

12. 01. 2026. u 07:49

REDOVAN saobraćaj na tramvajskim linijama 2, 5 i 10 od jutros je blokiran na Dorćolu u ulicama Cara Dušana i Kraljice Marije zbog nepropisno parkiranih vozila, rečeno je Tanjugu u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP).

ТРАМВАЈИ НА ДОРЋОЛУ БЛОКИРАНИ ЗБОГ БАХАТИХ ВОЗАЧА: Паркинг сервис уклања возила, нема већих застоја у Београду

Foto: D. Milovanović

Prema rečima dežurnog dispečera GSP, čeka se da Parking servis ukloni vozila koja ometaju tramvajski saobraćaj.

Sve ostale linije gradskog saobraćaja od jutros prevoze putnike bez zastoja i nema izmenjenih trasa ni na jednoj liniji gradskog prevoza.

Na ulicama je od jutros ukupno 1.485 vozila GSP-a, od čega 127 tramvaja, 77 trolejbusa i 1.281 autobusa, koji saobraćaju po redu vožnje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Pomoć građanima zbog vanredne situacije izazvane snežnim padavinama

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

11 14

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DANAS POČINJU PRIJAVE ZA BESPLATNU REHABILITACIJU: Penzionerima na raspolaganju 27 banja - ovo su detalji
Društvo

0 0

DANAS POČINJU PRIJAVE ZA BESPLATNU REHABILITACIJU: Penzionerima na raspolaganju 27 banja - ovo su detalji

DANAS počinju prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), oglas će biti otvoren zaključno sa 28. januarom, a besplatan oporavak u banji moći će da ostvari 22.090 penzionera, što je jednako ukupno prijavljenim raspoloživim kapacitetima banja, rekao je dr Aleksandar Milošević, zamenik direktora Fonda PIO.

12. 01. 2026. u 08:58

POSTOJE DOKAZI DA MORINJ NIJE BIO NIKAKAV LOGOR SMRTI: Pukovnik bivše JNA o dešavanjima u logoru kod Kamenara
Društvo

0 1

POSTOJE DOKAZI DA MORINJ NIJE BIO NIKAKAV "LOGOR SMRTI": Pukovnik bivše JNA o dešavanjima u logoru kod Kamenara

SABIRNI centar - logor Morinj, vojni magacin smešten nedaleko od Kamenara, godinama je predmet sporenja Crne Gore i Hrvatske, a posebno od kada je zvanična Podgorica istakla kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju. Iako niko od 250 zatvorenika među kojima je bilo najviše Hrvata nije glavom platio, zvaničnici u Zagrebu su njihovo zatočeništvo označili kao "ratni zločin" ili čak i "genocid"!

12. 01. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
DOKTORI MI NISU DALI NI DA ŽIVIM: Kemal zadnje trenutke doživeo na dijalizi - uz CIGARU

"DOKTORI MI NISU DALI NI DA ŽIVIM": Kemal zadnje trenutke doživeo na dijalizi - uz CIGARU