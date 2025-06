IZLEČIV U 90 ODSTO SLUČAJEVA AKO SE OTKRIJE NA VREME: Besplatno testiranje na rak prostate za muškarce starije od 50 godina

"OD DANAS u Institutu za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut' počinje besplatno testiranje muškaraca starijih od 50 godina na PSA - prostatu specifični antigen", rekla je za Tanjug dr Ljiljana Pavlović, načelnica Centra za mikrobiologiju Instituta "Batut".

Foto: Shutterstock

S ciljem podizanja svesti o značaju ranog otkrivanja raka prostate, u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" danas počinje besplatno testiranje muškaraca starijih od 50 godina na PSA - specifični tumorski marker prostate.

Pregledi se obavljaju bez zakazivanja, bez uputa, a ovo testiranje u okviru kampanje "50+ razloga za PSA test" pokrenulo je Udruženje pacijenata URO TAKT u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

"Od danas u Institutu za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut' počinje besplatno testiranje muškaraca starijih od 50 godina na PSA - prostatu specifični antigen", rekla je za Tanjug dr Ljiljana Pavlović, načelnica Centra za mikrobiologiju Instituta "Batut".

Cilj kampanje je da podigne svest o značaju ranog otkrivanja raka prostate koji u početnim fazama ne daje simptome, ali je u više od 90 odsto slučajeva izlečiv ako se na vreme otkrije, navela je dr Pavlović.

Kako je objasnila, testiranje je brzo, jednostavno i bezbolno, uzorak se uzima iz krvi, a rezultati mogu ukazati na potrebu za dodatnom dijagnostikom.

"Pozivamo muškarce starosti 50 plus godina na ovu vrstu jednostavnog biohemijskog pregleda", rekla je dr Pavlović i dodala da se besplatno testiranje obavlja u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" u novoj laboratoriji u Ulici Nikolaja Krasnova 13 (nekadašnja Avalska ulica) od danas do kraja juna, svakog radnog dana od 8 do 18 sati i subotom od 8 do 14 sati.

Rak prostate je treći po učestalosti maligni proces kod muškaraca u Srbiji, a prema podacima, u proseku se svake godine u našoj zemlji registruje oko 2.500 novoobolelih, a premine oko 1.000 pacijenata, navela je dr Pavlović.

Ona je istakla da ako se otkrije na vreme, rak prostate je izlečiv u više od 90 odsto slučajeva.

"U slučaju kada postoji pozitivna porodična anamneza, odnosno ako neko u svojoj porodici kod najbližih srodnika, očeva ili braće, ima dijagnozu raka prostate, onda je jedna vrsta predostrožnosti potrebna i ranije, već od 45. godine života. Kampanja počinje danas, trajaće dve nedelje. Pregledi se obavljaju bez zakazivanja, bez uputa, dovoljno je poneti sa sobom lični dokument. Ukoliko interesovanje bude veće, kampanja će biti produžena", najavila je dr Pavlović.

(Tanjug)

